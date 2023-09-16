Устраивал драки, убивал животных, фотографировал блокпосты: самые громкие скандалы с Шуфричем

Нестор Шуфрич недавно получил обвинения в госизмене. Он может сесть за решетку на 15 лет и потерять имущество. За свою карьеру этот пророссийский политик попал в немалое количество скандалов.

Нестор Шуфрич, которого подозревают в госизмене, родился в Ужгороде Закарпатской области. Его политическая карьера началась в 1996 году.

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Антиукраинская деятельность Шуфрича

По словам бывшего главы КГГА Александра Попова, этот политик следил за разгоном студентов в ночь на 30 ноября 2013 года. СБУ подозревает Шуфрича в тесном сотрудничестве с бывшим секретарем СНБО Владимиром Сивковым. Его Служба безопасности подозревает в организации разгона студентов и координации российской агентуры в Украине, а также считает агентом ФСБ.

Шуфрич во время Революции Достоинства в 2014 году голосовал за "законы о диктатуре", очень ограничивающие права украинцев. В 2018 году он голосовал против Закона о признании украинского суверенитета над оккупированными территориями Донецкой и Луганской областей.

После полномасштабного вторжения России в Украину Шуфрич фотографировал блокпост в Киеве. Тогда в марте 2022 года его задержали бойцы ТРО. Пророссийский нардеп свой поступок объяснил тем, что ему захотелось совершить селфи якобы для того, чтобы продемонстрировать, что он находится в столице.

Шуфрич после попытки сфотографировать блокпост / Фото из соцсетей



Скандальные заявления Шуфрича

С 2014 года Шуфрич отрицает российскую агрессию. Когда Россия ворвалась на Донбасс, нардеп назвал это "гражданской войной" и "конфликтом между украинцами". В 2018 году он соврал, что на Донбассе якобы нет регулярных российских войск. Также он утверждал, что никто из ОБСЕ не зафиксировал официально присутствие российских войск в этом регионе.

На политическом ток-шоу "Право на власть" Шуфрич отказался называть Россию страной-агрессоркой и вместо этого назвал ее торговым партнером Украины. Это произошло в эфире в феврале 2021 года. Также Шуфрич активно выступал на пророссийских каналах, связанных с Медведчуком, которые сейчас запрещены и закрыты.

По словам парламентского аналитика организации "Рух ЧЕСНО" Александра Салиженко, Шуфрич в последние недели перед полномасштабным вторжением государства-террориста в Украину призывал "договариваться" с Россией и созданными ею квазиобразованиями на Донбассе.

В СБУ подчеркнули, что Шуфрич пытался развить пророссийские настроения в украинском обществе. Он систематически распространял кремлевские нарративы о том, что украинское государство якобы является "искусственным образованим", а украинцы и россияне будто являются "одним народом" с "единой историей".

Драки с участием Шуфрича

Первая драка, которая получила широкую огласку, произошла в 2014 году. Шуфрич сразился с доверенными лицами Виктора Ющенко, который тогда еще был только кандидатом в президенты. Во время толкотни нардеп обнажил торс. К слову, в этой схватке также участвовал Петр Порошенко. В том же году Шуфрич подрался со сторонниками Ющенко во время его инаугурации. Нардепу не помогла охрана со стороны милиционеров. В результате он вынужден был бежать к своему внедорожнику.

В 2008 году Шуфрич избил бывшего министра транспорта Николая Рудьковского и разбил ему губу прямо в его кабинете. Экс-министр после этого написал заявление на Шуфрича, однако позже забрал его.

Следующая громкая потасовка произошла в кинотеатре "Зоряный", где в 2009 году проходило заседание "Партии регионов". Шуфрич ударил кулаком в лицо Сергея Левочкина из-за того, что замглавы фракции не сообщил ему о визите Виктора Януковича в Крым. В том же году Шуфрич подрался с тогдашним главой МВД Юрием Луценко в эфире программы "Шустер Live". В результате экс-министр написал заявление.

В 2014 году произошла потасовка между ним и нардепом Николаем Паламарчуком. Столкновение произошло прямо в сессионном зале Верховной Рады после того, как Шуфрич сказал представителю партии "Удар" что-то обидное.

Другая потасовка произошла во время съемок выпуска передачи "Право на власть" в 2021 году. Тогда за кулисами ток-шоу Шуфрич набросился на Виктора Ляшко, ныне возглавляющего МОЗ.

В эфире программы Савика Шустера была еще одна драка с участием Шуфрича. Произошла она в 2022 году. Тогда нардеп подрался с журналистом Юрием Бутусовым. За свою политическую карьеру Шуфрич также успел сцепиться с Олегом Ляшко, Олегом Тягнибоком, Юрием Березой и другими.

Драки с участием Шуфрича / Скриншоты из соцсетей

Убийство животных

С 2015 года Шуфрич является клиентом компании Thormählen&Cochran Safaris. Он ездил в Африку на сафари. Во время охоты этот нардеп убил восточного черного носорога, антилопу гну, антилопу орикс, бурую гиену и других. Среди этих животных были вымирающие виды.

Сам политик признавал, что ездил на охоту в Африку, и называл убийство животных якобы законным. Он также утверждал, что охотился будто бы исключительно на самцов зрелого возраста, которые "утратили способность давать потомство и представляют опасность как для молодых самцов, так и для местных жителей в округе".

Шуфрич кичится "трофеями" на охоте / Фото из соцсетей



Политическая карьера Шуфрича

В 1996 году Шуфрич стал членом Социал-демократической партии Украины (объединенной), заместителем председателя которой был государственный предатель и кум Владимира Путина Виктор Медведчук. Именно в составе этой политсилы Шуфрич впервые прошел в Верховную Раду.

После получения мандата Шуфрич начал продвигать кремлевские нарративы. Также он сотрудничал с Виктором Януковичем. Шуфрич был его уполномоченным представителем в Верховной Раде в 2004 году. В 2007 году он вступил в "Партию регионов" и пробыл в ней до 2014 года. А еще Шуфрич находился в организации "Не Так!" – оппозиционном Ющенко блоке.

Во время каденции Януковича этот политик получил должности министра по чрезвычайным ситуациям и заместителя председателя СНБО Украины. Когда "Партия регионов" переименовалась в "Оппозиционный блок", Шуфрич вступил в эту политсилу и снова стал нардепом. В 2017 он вступил в ряды партии "За жизнь!" Вадима Рабиновича, которого тоже подозревают в госизмене. В 2019 году Шуфрич был избран нардепом от еще одной пророссийской и запрещенной в Украине партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" (ОПЗЖ).

В общей сложности он становился народным депутатом 6 раз. Также Шуфрич с 2009 года возглавляет в Верховной Раде комитет по свободе слова. В ноябре 2022 года Шуфрич вошел в состав Национального олимпийского комитета Украины как представитель Федерации стрельбы из лука, из-за чего произошел громкий скандал. Под давлением возмущенных украинцев политик вышел из НОК.

Шуфрич в окружении других пророссийских политиков / Фото УНИАН



Шуфрича недавно арестовали