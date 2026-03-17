О задержании Национальным агентством расследований Индии сообщили в The Indian Express.
Что известно о задержании в Индии?
Как передает издание, американца остановили в аэропорту Калькутты, а украинцев – в Лакхнау и Дели. Источники сообщили СМИ, что въехали они по действительным визам, но в штат Мизораму попали без специального разрешения.
Оттуда они пересекли границу Мьянмы, где, как сообщается, встретились с этническими группами, враждебно настроенными к Индии,
– добавил источник.
По данным следствия, подозреваемые якобы привезли туда "несколько партий дронов" и учили местных пользоваться ими. Правоохранители подозревают иностранцев также в подготовке терактов.
Все задержанные находятся под стражей в Дели как минимум до 27 марта.
Как отреагировали в МИД Украины?
В комментарии 24 Каналу МИД Украины подтвердил задержание украинцев 13 марта в Индии. Отмечается, что сейчас индийские соответствующие органы проводят следственные действия. Их детали не разглашают.
По состоянию на это время отсутствуют какие-либо доказанные факты, подтверждающие причастность указанных граждан Украины к противоправной деятельности на территории Индии или Мьянмы,
– заверили в Министерстве.
В ведомстве добавили, что посольство Украины в Индии оказывает правовую и адвокатскую помощь задержанным. Так, 16 марта на судебное заседание прибыли, в частности, сотрудники посольства дипломаты. Однако им не позволили пообщаться с украинцами.
К тому же, сообщили в МИД, украинских дипломатов в Индии не проинформировали о событии.
Отмечается, что посол Украины в Индии встретился с профильным заместителем министра иностранных дел страны Сиби Джорджем. Ему вручили официальную ноту протеста, где требуют немедленно освободить украинцев и предоставить доступ к ним.
Украинское дипломатическое учреждение поддерживает постоянную связь с родственниками задержанных граждан Украины и держит ситуацию на особом контроле,
– отметили в украинском МИД.
В то же время там добавили, что индийские и росСМИ в сети могут публиковать искаженные факты, манипуляции и безосновательные обвинения.
В Индии есть зоны с ограниченным доступом для иностранцев, однако надлежащая маркировка там часто отсутствует, резюмировали в ведомстве.
Задержание украинцев в Венгрии: что известно?
По данным НБУ, в Будапеште 5 марта задержали инкассаторские авто "Ощадбанка" вместе с семью гражданами Украины. Они перевозили из Австрии 40 миллионов долларов, 35 миллионов евро и 9 килограммов золота.
В банке заверили, что перевозка была оформлена по всем международным правилам и таможенным требованиям ЕС. В Венгрии же задержанных подозревали в причастности к делу в отмывании денег.
Впоследствии инкассаторов вернули в Украину.