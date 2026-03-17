О задержании Национальным агентством расследований Индии сообщили в The Indian Express.

Что известно о задержании в Индии?

Как передает издание, американца остановили в аэропорту Калькутты, а украинцев – в Лакхнау и Дели. Источники сообщили СМИ, что въехали они по действительным визам, но в штат Мизораму попали без специального разрешения.

Оттуда они пересекли границу Мьянмы, где, как сообщается, встретились с этническими группами, враждебно настроенными к Индии,

– добавил источник.

По данным следствия, подозреваемые якобы привезли туда "несколько партий дронов" и учили местных пользоваться ими. Правоохранители подозревают иностранцев также в подготовке терактов.

Delhi: NIA арестовала семь иностранных граждан, шесть украинцев и одного американца за якобы предоставление террористической подготовки в Мьянме. Они получили 11-дневное содержание под стражей за незаконный ввоз, оружия и обучение беспилотникам, и ввоз беспилотников из Европы pic.twitter.com/Sc8GGiSXvp - IANS (@ians_india) 16 марта, 2026

Все задержанные находятся под стражей в Дели как минимум до 27 марта.

Как отреагировали в МИД Украины?

В комментарии 24 Каналу МИД Украины подтвердил задержание украинцев 13 марта в Индии. Отмечается, что сейчас индийские соответствующие органы проводят следственные действия. Их детали не разглашают.

По состоянию на это время отсутствуют какие-либо доказанные факты, подтверждающие причастность указанных граждан Украины к противоправной деятельности на территории Индии или Мьянмы,

– заверили в Министерстве.

В ведомстве добавили, что посольство Украины в Индии оказывает правовую и адвокатскую помощь задержанным. Так, 16 марта на судебное заседание прибыли, в частности, сотрудники посольства дипломаты. Однако им не позволили пообщаться с украинцами.

К тому же, сообщили в МИД, украинских дипломатов в Индии не проинформировали о событии.

Отмечается, что посол Украины в Индии встретился с профильным заместителем министра иностранных дел страны Сиби Джорджем. Ему вручили официальную ноту протеста, где требуют немедленно освободить украинцев и предоставить доступ к ним.

Украинское дипломатическое учреждение поддерживает постоянную связь с родственниками задержанных граждан Украины и держит ситуацию на особом контроле,

– отметили в украинском МИД.

В то же время там добавили, что индийские и росСМИ в сети могут публиковать искаженные факты, манипуляции и безосновательные обвинения.

В Индии есть зоны с ограниченным доступом для иностранцев, однако надлежащая маркировка там часто отсутствует, резюмировали в ведомстве.

