Про затримання Національним агентством розслідувань Індії повідомили у The Indian Express.

Що відомо про затримання в Індії?

Як передає видання, американця зупинили в аеропорту Калькутти, а українців – у Лакхнау та Делі. Джерела повідомили ЗМІ, що в'їхали вони за дійсними візами, але до штату Мізораму потрапили без спеціального дозволу.

Звідти вони перетнули кордон М'янми, де, як повідомляється, зустрілися з етнічними групами, вороже налаштованими до Індії,

– додало джерело.

За даними слідства, підозрювані нібито привезли туди "кілька партій дронів" та навчали місцевих користуватись ними. Правоохоронці підозрюють іноземців також у підготовці терактів.

Затримання українців та американця в Індії: дивіться відео

Delhi: NIA arrested seven foreign nationals, six Ukrainians and one American for allegedly providing terrorist training in Myanmar. They received 11-day custody for illegal entry, weapons and drone training, and importing drones from Europe pic.twitter.com/Sc8GGiSXvp — IANS (@ians_india) March 16, 2026

Усі затримані перебувають під вартою в Делі щонайменше до 27 березня.

Як відреагували в МЗС України?

У коментарі 24 Каналу МЗС України підтвердило затримання українців 13 березня в Індії. Зазначається, що наразі індійські відповідні органи проводять слідчі дії. Їхні деталі не розголошують.

Станом на цей час відсутні будь-які доведені факти, що підтверджували б причетність зазначених громадян України до протиправної діяльності на території Індії чи М'янми,

– запевнили в Міністерстві.

У відомстві додали, що посольство України в Індії надає правову та адвокатську допомогу затриманим. Так, 16 березня на судове засідання прибули, зокрема, співробітники посольства дипломати. Проте їм не дозволили поспілкуватись з українцями.

До того ж, повідомили в МЗС, українських дипломатів в Індії не проінформували про подію.

Зазначається, що посол України в Індії зустрівся з профільним заступником міністра закордонних справ країни Сібі Джорджем. Йому вручили офіційну ноту протесту, де вимагають негайно звільнити українців та надати доступу до них.

Українська дипломатична установа підтримує постійний зв’язок із родичами затриманих громадян України та тримає ситуацію на особливому контролі,

– наголосили в українському МЗС.

Водночас там додали, що індійські та росЗМІ в мережі можуть публікувати перекручені факти, маніпуляції та безпідставні звинувачення.

В Індії є зони з обмеженим доступом для іноземців, проте належне маркування там часто відсутнє, резюмували у відомстві.

