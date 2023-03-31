Россия поднимает ставки и к чему-то готовится – политик из США о задержании журналиста WSJ

Россияне арестовали американского журналиста Эвана Гершковича. Традиционно его обвинили в шпионаже.

Владимир Путин решил доказать: он понимает, что такое терроризм, он знает, как ведут себя террористы и он не может дождаться, когда его страну объявят спонсором терроризма. Об этом 24 Канала сказал общественный и политический деятель из США, депутат от округа Рок в штате Висконсин Юрий Рашкин.

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Россия выходит на новый уровень

Важно также выразить поддержку семье Эвана Гершковича, акцентирует Рашкин, у которого, видимо, корни в государстве-агрессоре, он свободно говорит по-русски, при этом работает на The Wall Street Journal. Его арестовали и держат, безусловно, для обмена, потому что мы знаем, с кем имеем дело.

Это не первый репортер WSJ, попавший в столь сложные обстоятельства. После теракта 11 сентября 2001 года они очень трагически потеряли Дэниела Перла – журналисту отрезали голову в Пакистане.

По словам политического деятеля, это очень непростая и тревожная ситуация, свидетельствующая о том, что Россия выходит за пределы дозволенного – даже в условиях войны. Это действительно выводит ситуацию на следующий уровень.

Инцидент отличается от того, какой был с Ником Даниловым в 1986 году. Журналиста обменяли через 20 дней после того, как его арестовало КГБ. "Сейчас нам объясняют, что речь идет об ФСБ… Им не удастся замести следы, изменив название. Все знают, что это то же КГБ", – подчеркнул Рашкин.

Президент Рейган и Горбачев нашли общий язык, потому что они хотели разрешить эту ситуацию.

Сейчас мы видим, что Россия не только поднимает ставки, но и, очевидно, к чему-то готовится. Полушутя можем сказать, что на бывшего президента Дональда Трампа сейчас столько обвинений, возможно, скоро придется его обменивать с Москвой, и одного Пола Уилана будет недостаточно, нужно добавить журналиста из WSJ,

– утверждает политик из США.

Это тот уровень, на котором россияне способны мыслить – отравить или поймать одного человека. "Взять в заложники. Потому что выигрывать по-крупному они не могут, а выскочить из подворотни и хулиганить – это, очевидно, их стиль. Они еще раз доказывают, что это режим, с которым нельзя вести ни переговоры, ни какие-либо дела", – подчеркнул Рашкин.

Рашкин о задержании американского журналиста в России: смотрите видео

Разная ценность людей

На событие отреагировал официальный Вашингтон. Госсекретарь США Энтони Блинкен осудил арест журналиста и призвал граждан Штатов, которые находятся в России, немедленно покинуть территорию страны. Несколькими неделями ранее президент Джо Байден призвал всех американцев уехать из России.

Как отмечает Рашкин, с одной стороны, он не виноват, ведь предупредил, с другой – он будет все равно заниматься освобождением этого журналиста, потому что это американский гражданин. В этом есть важный момент, добавил общественный деятель, чтобы понимать, как функционирует демократия, и насколько люди важны.

Грустно, что этот человек думал: "Авось пронесет, авось все будет хорошо". "В России уже на "авось" надеяться нельзя,

– говорит он.

Когда русские войска сбили американский беспилотник над Черным морем, США это проигнорировали. Адмирал Кирби заметил, что нужно быть идиотом, чтобы выдавать медали за такое безрассудное и непрофессиональное поведение с военной точки зрения.

Большая разница между объектом, в котором не усидит наш человек, и объектом, в котором сидит наш человек. Это не потому, что у него есть какая-то информация и он может сдать кого-то,

– объяснил Рашкин.

Так, россияне долго боролись за Виктора Бута, потому что он владел информацией, которая требовалась кому-то извне. Он что-то мог рассказать, его нужно было вытащить.

"Россия пытается схватить наиболее заметных людей. Бритни Грайнер была для них очень хорошим уловом. С точки зрения России – черная, лесбиянка, баскетболистка. Какая у нее может быть ценность? А с точки зрения Запада – Виктора Бута обменяли на нее", – подчеркнул он. Рашкин.

Это полное несравнение ценностей, но пытаются найти момент, когда на них отреагируют. Очередная большая ошибка с их стороны.

"Если мы сделаем вывод, что Путин не хочет войны с НАТО, а НАТО не хочет войны с Путиным, ведь это сразу перерастет в ядерную войну, тогда нам остается не так много вариантов, и обмен, возможно, один из них. На кого и на что – мы узнаем. Но эти люди, не имеющие веса в российской вселенной, в западной вселенной они имеют очень большой вес как заложники, как люди", – резюмировал депутат от округа Рок в штате Висконсин Юрий Рашкин.

Что известно об инциденте