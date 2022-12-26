Арестованный в Германии разведчик мог передавать России секретные данные об Украине, – СМИ

В Германии задержан работник спецслужб, подозреваемый в шпионаже в пользу России. Вероятно, шпион передавал России данные об Украине.

Немецкие телерадиокомпании WDR и NDR информируют, что Россия, возможно, получала информацию о ситуации в Украине через сотрудника Федеральной службы разведки и контрразведки Германии (BND), арестованного на днях по подозрению в государственной измене.

Кстати Правительство Германии считает новое наступление России в апреле 2023 года почти неизбежным, – СМИ

Сотрудник BND передавал данные о состоянии на фронте

По данным СМИ, сотрудник BND Карстен Л. мог передавать России секретные доклады с оценкой положения на фронте.

Сообщается также, что подозреваемый, вероятно, подвергался шантажу. Генеральный прокурор ФРГ и служба контрразведки не комментируют уведомление прессы.

Что известно об аресте сотрудника спецслужб в Германии