Ситуация ощутимо ухудшится: сможет ли россия после мобилизации начать наступление на Николаев

Мобилизация в россии продолжается. Но не стоит считать, что оккупантам будет так просто отправить мобилизованных на Юг, например, чтобы развить какое-либо наступление.

Это в эфире с Марком Фейгиным обсудил советник главы Офиса президента Украины Алексей Арестович, передает 24 канал . Он также отметил, что ВСУ контролируют все переправы через Днепр, если россияне захотят доставить вновь прибывших баржами, то мы их успешно топим – не каждый день, но такие успехи у нас есть. К тому же следует добавить, что ВСУ попадают не в пустые баржи.

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"Буквально вчера были обстрелы Антоновского моста, уже в который раз. Я не верю в тотальный апокалипсис, но если россияне даже смогут перебросить войска на правый берег, то никуда не исчезает проблема с обеспечением", – убежден Арестович.

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Та группировка, которая сейчас там находится, нуждается в 4 тысячах тонн груза ежедневно, а обеспечивают 1 300 тонн. Поэтому эти военные уже две с половиной недели имеют проблемы со снабжением,

– добавляет он.

По словам Арестовича, без решения этой проблемы не то что новых завозить – надо стариков удержать.

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Алексей Арестович советник главы Офиса президента Украины У нас уже был опыт, когда россияне в большом количестве "забились" под Киев, а их это количество и погубило. Они застряли в лесах, на узких дорогах и с перебитыми цепочками снабжения. Преимуществом в количестве тоже нужно уметь пользоваться – это не так-то просто.

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