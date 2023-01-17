Арестович написал заявление об увольнении из Офиса Президента

Алексей Арестович долгое время занимал должность внештатного советника главы Офиса Президента. О своем увольнении он сообщил в социальных сетях.

Во вторник, 17 января, стало известно, что Арестович уволился с должности в ОП. Заметим, что произошло это после скандала с его участием. Собственно, несколько дней назад он сказал, что в многоэтажку в Днепре попала не российская ракета, а обломок воздушной цели, сбитой нашим ПВО. Впоследствии это опровергли в Вооруженных Силах и даже в Британской разведке.

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"Пример цивилизованного поведения"

Уже бывший советник отметил, что хотел показать пример правильного поведения, потому и написал это заявление. Очевидно, он допустил неисправимую ошибку, которая и привела к его отставке.

Прошу уволить меня с должности советника Офиса (вне штата) по собственному желанию,

– говорится в документе.

Следует сказать, о том, какую именно ошибку допустил Арестович, в его сообщении в соцсетях речь не идет. Однако нетрудно догадаться, что отставка вызвана именно скандалом вокруг заявлений об обстреле многоэтажки в Днепре.



Заявление об увольнении Арестовича из ОП / Фото из фейсбука бывшего внештатного советника

Скандальные заявления Алексея Арестовича: самое главное

Скандал вокруг ракеты, попавшей в многоэтажку, и заявлений Арестовича показал, что даже представители таких институтов как Офис Президента могут распространять российские нарративы. Собственно, в минобороны Британии констатировали , что в дом в Днепре попал никакой не обломок, а ракета Х-22. По словам разведчиков, это стало возможным потому, что россияне используют это оружие для ударов по наземным объектам, хотя для таких "операций" оно совсем не годится.

Следует сказать, что, будучи на должности внештатного советника Офиса Президента, Алексей Арестович несколько раз находился в эпицентре скандалов.