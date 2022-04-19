Арестович назвал три задания, которые враг поставил перед собой в новом наступлении на Донбассе
19 апреля 2022 , 01:48Читати новину українською
Источник:телеграм Алексея Арестовича
Россияне начали масштабное наступление на Донбасс. Враг поставил перед собой три цели, для достижения которых готов бросить все свои силы.
Российские оккупанты начали масштабное наступление на Востоке Украины. Кроме того, оккупанты пытаются сохранить свои позиции на Юге.
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Задание врага
Советник главы Офиса Президента Алексей Арестович сообщил, что в наступлении на Донбасс россияне поставили перед собой три цели.
В результате масштабного наступления враг хочет:
- захватить Рубежное, Попасную и Северодонецк (в Кременной продолжаются уличные бои);
- соединить ряды в районе Авдеевки: 25 тысяч оккупантов направляются в Славянск и Краматорск;
- захватить Гуляйполе (Запорожье) и захватить Мариуполь.
Враг атакует по всей линии разграничения на Донбассе, продолжаются активные бои.
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