Мотивированный Кремлем, – Арестович о новом заявлении Орбана по поводу войны

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что украинцы смогут воевать только до тех пор, пока США будут поддерживать их оружием.

В эфире стрима "ФЕЙГИН LIVE" советник главы ОПУ Алексей Арестович прокомментировал слова Орбана, передает 24 канал. Он отметил, что это чисто кремлевский нарратив.

Важно Орбан говорит, что война продолжается из-за помощи США: в МИД заявили о патологическом пренебрежении к Украине

Алексей Арестович назвал, какие они есть: "Украина несамостоятельна", "Украина как марионетка", "Украина как разменная монета в геополитических играх США", "Украина как ударный щит американцев".

Остается удивляться, что Венгрия при Орбане по-прежнему делает в НАТО и ЕС. НАТО так точно, ведь там США доминируют,

– подчеркнул советник главы ОПУ.

"Единственное, что спасает, – где-то 50% венгров думают совершенно иначе, евроатлантически и очень комплементарно к Украине", – отметил Арестович.

Смотрите видео с Алексеем Арестовичем в эфире "ФЕЙГИН LIVE":

По его словам, можно смело говорить, что эти московские нарративы не Венгрии, а ее политической силы и руководителя. ЕС и НАТО давно пора дать оценку.

Кроме того, Алексей Арестович напомнил, что украинский МИД уже отреагировал на эти заявления. Там сказали, если он так хочет мира, пусть использует свое влияние на Путина, чтобы этот мир пришел.

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