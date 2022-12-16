Есть разница между хотеть и мочь, – Арестович о возможном нападении из Беларуси
На днях в Генштабе ВСУ заявили, что Беларусь готовится к войне с Украиной. Несмотря на это, у Александра Лукашенко недостаточно ресурсов и возможностей, чтобы воевать.
Об этом на онлайн-трансляции канала "Фейгин Live" рассказал советник Офиса Президента Алексей Арестович, сообщает 24 канал. По его словам, Лукашенко до сих пор маневрирует между немилостью Путина и вступлением в войну.
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Однако Алексей Арестович подчеркнул, что существует большая разница в оценке возможностей и оценке намерений.
Сопротивление Беларуси
Россия пытается создать возможности нападения на Беларусь, несмотря на сопротивление ее властных кругов и населения.
Конечно, для них (россиян – 24 канал) было бы выгодно напасть с территории Беларуси и втянуть вооруженные силы Беларуси или пограничников непосредственно в войну. Но их руководство в лице Лукашенко активно сопротивляется,
– заявил Арестович.
По словам Арестовича, Лукашенко сопротивляется по привычной схеме. Он интригует на международной арене, пытаясь перебалансировать влияние России влиянием НАТО, Китая, Европы. С другой стороны, Беларусь проводит мероприятия, чтобы отчитаться России, мол, там бригаду отправили на границу с Украиной, народное ополчение создают, роют рвы и т.д.
Это привело и к предположению украинских военных наблюдателей о возможном нападении, сказал Арестович.
Хотеть – не значит могти
"Хотеть и мочь – это две разные категории. До "мочь" им еще очень далеко", – заверил Арестович.
Он обратил внимание, что в Беларуси нет военной группировки, а на ее создание уйдет как минимум полтора – два месяца. Но и создание группировки – это лишь появление возможности, не гарантирующей ее использование.
К тому же, во время подготовки на Беларусь может повлиять много дополнительных факторов. События на юге и востоке могут легко изменить планы Путина по Беларуси и Киеву.
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Реальной угрозы нет
Советник Офиса Президента отметил, что возможны провокации, но даже обстрелы из Беларуси пока Лукашенко не допускает. Белорусские военные воевать не хотят, население против вовлечения в эту войну, они откровенно саботируют.
Непосредственной угрозы из Беларуси сейчас нет, даже от российской армии,
– подчеркнул Арестович.
Если угроза станет реальнее, никто из украинского руководства и экспертов не скроет этого, и будут приняты все необходимые меры, заверил Арестович.
Что известно о подготовке Беларуси
- 12 декабря представитель Государственной пограничной службы Андрей Демченко заявил, что ситуация со стороны Беларуси полностью контролируется. По данным Госпогранслужбы, количество вражеских подразделений на территории Беларуси не меняется, как и характер действий врагов.
- 13 декабря в министерстве обороны Беларуси заявили, что начали внезапную проверку боевой готовности. Однако это происходит не у границы с Украиной.
- Представитель Главного управления разведки Андрей Юсов заявил, что сейчас важно понимать, какие цели ставит перед собой враг. Ни в коем случае нельзя поддаваться на провокации.