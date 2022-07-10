Удар по российской базе в Новой Каховке: Арестович озвучил детали о потерях россиян
Источник:твиттер Алексея Арестовича
Украинские военные нанесли удар по вражеской базе в Новой Каховке Херсонской области. Около 100 оккупантов уничтожены.
ВСУ ударили по оккупантам 9 июля. Кроме ста погибших, еще около 200 раненых. Об этом сообщил советник главы ОП Алексей Арестович 10 июля.
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Украинские защитники попали в пункт управления
Вчерашний удар по пункту управления 49 армии, ПВО и составам с ракетами в ПВО. По предварительным данным, более ста уничтоженных, около 200 раненых,
– говорится в сообщении.
Алексей Арестович добавляет, что половина раненых в тяжелом состоянии. Потому они вряд ли выживут.
Уничтожение вражеских пунктов в Херсонской области
Украинские воины атаковали вражеские пункты на Херсонщине. После поражения оккупанты их передислоцировали.
По данным руководителя пресс-центра сил охраны и обороны Юга, ВСУ удалось уничтожить и ликвидировать 200 оккупантов, 6 зенитно-ракетных комплексов "Панцирь" и самоходную артиллерийскую установку "Акация".
Свежие потери врага
С начала полномасштабного вторжения и до 10 июля украинские военные уничтожили:
- личного состава – 37 300,
- танков – 1 641,
- боевых бронированных машин – 3 823,
- артиллерийских систем – 834,
- РСЗО – 247,
- средств ПВО – 108,
- самолетов – 217,
- вертолетов – 188,
- БпЛА оперативно-тактического уровня – 676,
- крылатых ракет – 155,
- кораблей и катеров – 15,
- автомобильной техники и автоцистерн – 2 694,
- специальной техники – 66.