Арестович предупредил, что оккупанты могут бить по Киеву целый день

Российские военные могут обстреливать Киев в течение целого дня 26 июня. Такое предположение высказал советник главы Офиса Президента Алексей Арестович.

Об этом он написал в своем фейсбуке. Кроме того, советник главы Офиса Президента призвал не игнорировать сигналы о воздушной тревоге.

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Сегодня весь день могут работать по Киеву. Не пренебрегайте мерами предосторожности,

– подчеркнул Арестович.

Он также подчеркнул, что угроза ракетных атак существует и в других городах.

Поэтому мы настоятельно рекомендуем отправляться в укрытие всякий раз, когда раздается сигнал о воздушной тревоге. Оставайтесь в убежище, пока не будет отбой. Этот простой алгоритм может спасти вам жизнь.

Стали свидетелем ракетного удара – ни в коем случае не фотографируйте и не снимайте его на видео. То же касается работы ПВО. Если вы задокументировали увиденное, то не публикуйте файлы в социальные сети. Не становитесь случайно соучастниками преступлений, совершенных Россией.

Россияне атаковали Киев утром

Заметим, что российские военные уже второй раз за месяц наносят ракетный удар по Киеву. Первый произошел 5 июня, тогда враг бил как по городу, так и по области. Интересно, что в обоих случаях говорится об атаках с самого утра. Правда, на этот раз враг выпустил по столице сразу четыре ракеты. И все они попали в гражданскую инфраструктуру в самом центре.

Сами ракетные удары произошли около 6:24. Тогда в своем телеграмме активист Сергей Стерненко сообщил о четырех "прилетах", а также образовании в результате них черного густого облака.

Вскоре последовала информация от официальных источников. Мэр Киева Виталий Кличко рассказал, что враг действительно нанес ракетный удар. Он также подчеркнул, что попали захватчики по Шевченковскому району города. В 07:01 он добавил, что из двух жилых домов эвакуируют жителей.

В ГСЧС впоследствии сообщили о том, что одним из объектов вражеской атаки стала 9-этажка. Ракета попала в ее верхние этажи, в результате чего они испытали частичные разрушения.

О пожаре в доме спасатели получили уведомление около 06:29. Уже на месте они обнаружили, что в результате вражеской атаки вспыхнул пожар площадью почти 300 квадратных метров. Кроме того, спасатели занялись поиском людей, которые могли бы остаться под завалами.

Погиб мужчина и пострадала 7-летняя девочка

К сожалению, вражеская атака унесла жизни мирного жителя столицы. Об этом рассказал замминистра внутренних дел Антон Геращенко. Он отметил, что тело погибшего мужчины обнаружили спасатели. Кроме того, он заметил, что из-под завалов удалось достать 7-летнюю девочку. По предварительным данным, в больницу уже отправили четырех пострадавших. Эта цифра не окончательная, ведь ведутся поисковые работы.

Особой неожиданностью стала мать этой 7-летней девочки. Ее спасатели тоже достали из-под завалов. И, как выяснилось, 35-летняя женщина – гражданка России, которая долгое время проживает в Украине.

К слову, ракетный удар по столице враг нанес из Каспийского моря. Об этом сообщил спикер Командования Воздушных сил Юрий Игнат. По его мнению, оккупанты били по Киеву из стратегической авиации. Речь идет о бомбардировщиках Ту-95 и Ту-160.

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