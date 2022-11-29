"Бабки решают все": Арестович рассказал, планируют ли в Кремле ликвидацию Пригожина

В России могла начаться кампания против Евгения Пригожина. Цель этой задачи, чтобы резко остановился приток зэков в ЧВК "Вагнер".

Тогда у Пригожина уменьшается количество мобилизованных, как результат, круг выполняемых им задач снижается и падает его влияние. Об этом в стриме с Марком Фейгиным рассказал советник председателя ОПУ Алексей Арестович, передает 24 канал.

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"А какие средства против него сейчас еще найти, когда он пользуется покровительством Путина", – отметил Арестович.

По его мнению, главная задача этой кампании – сделать Пригожина токсичным в глазах тех, с кем он сталкивается в российской верхушке. К примеру, Кадырова и Золотов, который является командующим Росгвардией.

Скорее всего, его изолируют от его друзей и заместителей в верхушке. Ведь наберет он 3 тысячи зэков или 8 тысяч – это тоже важно, но меньше. Учитывая, что русская культура силовиков полууголовна, если не откровенно криминальна, там такие вещи имеют значение,

– рассказал Алексей Арестович.

Он пояснил, что Пригожин может продолжать работать, если это лично будет позволять Путин. Однако среди товарищей его уровня, желающих на этой войне занять больший статус, – у них возникнут проблемы. В случае, если эта кампания будет иметь успех.

Смотрите полное видео: Арестович о кампании против Пригожина

"Понятно, что "бабки решают все" и "понятия" перекупают, но все равно до определенной степени это будет проблематично. Именно поэтому, я думаю, что дело не в количестве зэков, хотя это тоже важно. Дело скорее персонально в Пригожине и его изоляция от возможных дополнительных источников финансирования, влияния, успеха, отнятия перспектив", – сообщил советник главы ОПУ.

Он добавил, что сейчас интересно, как будет отвечать Пригожин, ведь ему нужно начать какую-нибудь встречную кампанию. "Если ты заявил, что ты такой "пацан", ведь у тебя за отступление – расстреливают, за сдачу в плен – расстреливают, то должен чем-то отвечать", – добавил Арестович.

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