"Бабки решают все": Арестович рассказал, планируют ли в Кремле ликвидацию Пригожина
В России могла начаться кампания против Евгения Пригожина. Цель этой задачи, чтобы резко остановился приток зэков в ЧВК "Вагнер".
Тогда у Пригожина уменьшается количество мобилизованных, как результат, круг выполняемых им задач снижается и падает его влияние. Об этом в стриме с Марком Фейгиным рассказал советник председателя ОПУ Алексей Арестович, передает 24 канал.
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"А какие средства против него сейчас еще найти, когда он пользуется покровительством Путина", – отметил Арестович.
По его мнению, главная задача этой кампании – сделать Пригожина токсичным в глазах тех, с кем он сталкивается в российской верхушке. К примеру, Кадырова и Золотов, который является командующим Росгвардией.
Скорее всего, его изолируют от его друзей и заместителей в верхушке. Ведь наберет он 3 тысячи зэков или 8 тысяч – это тоже важно, но меньше. Учитывая, что русская культура силовиков полууголовна, если не откровенно криминальна, там такие вещи имеют значение,
– рассказал Алексей Арестович.
Он пояснил, что Пригожин может продолжать работать, если это лично будет позволять Путин. Однако среди товарищей его уровня, желающих на этой войне занять больший статус, – у них возникнут проблемы. В случае, если эта кампания будет иметь успех.
Смотрите полное видео: Арестович о кампании против Пригожина
"Понятно, что "бабки решают все" и "понятия" перекупают, но все равно до определенной степени это будет проблематично. Именно поэтому, я думаю, что дело не в количестве зэков, хотя это тоже важно. Дело скорее персонально в Пригожине и его изоляция от возможных дополнительных источников финансирования, влияния, успеха, отнятия перспектив", – сообщил советник главы ОПУ.
Он добавил, что сейчас интересно, как будет отвечать Пригожин, ведь ему нужно начать какую-нибудь встречную кампанию. "Если ты заявил, что ты такой "пацан", ведь у тебя за отступление – расстреливают, за сдачу в плен – расстреливают, то должен чем-то отвечать", – добавил Арестович.
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- В России должностные лица уже обсуждали вероятность применения Владимиром Путиным ядерного оружия в войне против Украины. Это происходило весной. Соответствующие разговоры подтверждают электронные письма. Их получал российский правозащитник Владимир Осечкин от своего информатора в ФСБ с позывным "Ветер перемен".
- Кремль активизирует создание и расширение двух карманных армий – приближенного к Януковичу Армена Саркисяна и Рамзана Кадырова. Таким образом, пытаются сдерживать влияние Евгения Пригожина – владельца ППК "Вагнер".