Странная политическая позиция, – Подоляк отреагировал на пост Арестовича про Путина
Пока в России 14 декабря шла "прямая линия" с Владимиром Путиным, Украину тем временем обстреливали баллистическими ракетами. Однако не все поняли, что Путин – это диктатор и агрессор.
Бывший советник Офиса Президента Украины Алексей Арестович выразил свое восхищение тем, как прошла "прямая линия" в России. Реакцию Арестовича в интервью 24 Каналу прокомментировал советник главы ОП Михаил Подоляк.
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Разные реальности
Алексей Арестович 14 декабря выложил пост о том, как прошла "прямая линия" Путина. В частности, о том, что Путин называет украинцев и россиян "братьями", а мы россиян, мол, орками. Был ряд и других возмутительных заявлений.
Сообщение Арестовича о "прямой линии" / Скриншот с фейсбук-страницы
Это разные реальности. Это нонсенс – говорить о том, что Путин заявил о "двух братских народах", когда практически одновременно с этим летит баллистика на Киев, на Староконстантинов, и убивает "конкретных братьев". Это, конечно, сарказм,
– отметил Михаил Подоляк.
По мнению советника главы ОП, не нужно оценивать вещи, не имеющие отношения к реальности. Речь, например, о желто-голубом фоне, за которым сидел Путин. Ведь хоть бы весь был одет в желто-голубое, это никак не отменяет того факта, что по его приказам убивают сотни тысяч человек.
"Есть два параллельных процесса. Первый – это конкретная война на территории Украины. А второй – это попытка занять какую-то странную политическую позицию. Это касается не только господина Арестовича, но и многих людей во всем мире, которые считают, что они несколько иначе на все смотрят. Мол, посмотрите, "есть сигнальчик", Путин нас назвал "братьями". Это же нонсенс", – подчеркнул Подоляк.
Люди, вроде Арестовича, говорят множество вещей, оторванных от реальности. Поэтому им не следует уделять много внимания.
Россия хочет убить еще больше украинцев
Сосредоточиться стоит скорее на войне и последствиях, к которым она может привести. Либо разрушительных, либо тех, которые позволят миру еще на несколько десятилетий иметь устойчивое развитие.
"Война началась абсолютно и исключительно по инициативе России. Она не спровоцирована и не имеет никаких мотиваций. Единственная мотивация, с которой Россия пришла на территорию Украины в 2014 году, ну и полномасштабно зашла в 2022, – это ненависть", – подчеркнул Подоляк.
Все причины, вроде "демилитаризации" и "денацификации" являются лишь бессмысленным поводом, который не имеет ничего общего с реальностью. Однако реальными являются последствия, с которыми придется разбираться после войны, которую начал Владимир Путин.
Мы хотим, чтобы мир имел будущее. Мы хотим говорить об этом с демократическим миром, мы хотим, чтобы люди понимали это, чтобы тратили ресурсы на Украину: и финансовые ресурсы, и военные ресурсы. Мы хотим, чтобы люди не жили в иллюзиях, мол, смотрите, есть какие-то сигналы, что Россия готова о чем-то разговаривать,
– заметил советник главы ОП.
Более того, Россия не просто хочет выиграть войну, но и уничтожить большое количество украинцев уже после войны. Ведь только так они свой "русский мир" могут куда-то продвигать. Россияне убивают максимальное количество людей, которые не хотят иметь никакого отношения к этому "русскому миру".
"Вы готовы с ними обсуждать эту перспективу? Потому что мы не договоримся", – добавил Подоляк.
Оккупанты продолжают терроризировать Украину
- В четверг, 14 декабря, россияне выпустили по Украине три ракеты "Кинжал". Ракеты летели в направлении Староконстантинова Хмельницкой области, а также в Киевскую область. Одну гиперзвуковую ракету удалось сбить в Киевской области. В целом по Украине четыре раза объявляли тревогу по причине опасности, связанной со взлетом Миг-31К.
- Вечером 14 декабря начались и первые запуски "Шахедов". Всего за вечер и ночь на 15 декабря оккупанты запустили 14 беспилотников из района Приморско-Ахтарска. Все воздушные цели сбили силы ПВО и мобильные огневые группы.
- Обломки дронов повредили несколько предприятий в Полтавской и Николаевской областях. Недалеко от Старокостянтинова также упали остатки беспилотников. Обошлось без повреждений. Во всех случаях пострадавших, к счастью, не было.