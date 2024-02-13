Прогуливался возле казино: Арестовича заметили в Монако

Бывшего внештатного советника главы Офиса президента Алексея Арестовича заметили на Лазурном побережье Франции.

Политика заметили журналисты "Украинской правды". Арестович прогуливался в компании неизвестного мужчины в районе Монте Карло, где расположено казино.

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На видео Арестович замечает, что его снимают. Сначала он выбрасывает знак "победы". А потом начинает предупреждать, что за съемку грозит уголовное преследование.

Арестович засветился в Монако: видео

Как Арестович выехал за границу

Ранее NGL.media обнародовал расследование о выезде экс-советника Офиса президента из страны. По их данным, еще 4 сентября 2023 года ему удалось пересечь границу с помощью письма от украинской разведки.

Отмечается, что с начала полномасштабной войны Арестович неоднократно выезжал за пределы Украины, однако всегда возвращался. Впрочем, не в этот раз. О чем собственно свидетельствует видео из Монако.

В ГУР впоследствии отрицали, что предоставляли Алексею Арестовичу письма или любые другие документы для выезда за границу.

Заметьте. Уже после выезда из страны Арестович успел сделать ряд скандальных заявлений, в которых призвал заключить мир между Украиной и Россией, а затем подать совместный иск против Запада, поскольку те страны "нам должны".