После того как не пустили в КНЭУ: Арестович со своими лекциями пришел в Университет культуры

Бывший советник Офиса Президента Алексей Арестович посетил частный Киевский университет культуры, где провел встречу со студентами.

Заметим, что это после того, как Арестовичу отказали во встрече студенты Киевский национальный экономический университет. Откуда у бывшего советника ОП такая жажда "учить" и "делиться опытом" со студентами и какие мотивы встречи - неизвестно. 24 Канал.

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Арестович таки встретился со студентами

О том, что Арестович сегодня был в КНУКиМ сообщил педагог и певец Михаил Поплавский. Он опубликовал совместные фото с гостем в фейсбуке.

Основатель и преподаватель школы мышления, общественный деятель, политический и военный обозреватель Алексей Арестович в Университете культуры. Спасибо за содержательную и интересную встречу для студентов,

– написал Поплавский.

И отметил, мол, "студенты были в восторге и ждут следующей встречи".

Подтвердить правдивость этих слов сложно, ведь студенты публично пока не делились впечатлениями от встречи.

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