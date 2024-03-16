Макрон ответил на вопрос, арестуют ли Путина в случае его визита во Францию
16 марта 2024, 23:14Читати новину українською
В связи с годовщиной высадки союзников во французской Нормандии журналисты спросили Эммануэля Макрона относительно президента России. У президента Франции поинтересовались, арестуют ли международного военного преступника Владимира Путина, если он окажется в этом регионе.
Эммануэль Макрон дал в интервью украинским журналистам. Их разговор транслировали в эфире телемарафона, передает 24 Канал.
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Что ответил Макрон
Макрон не дал прямого ответа на вопрос, арестует ли Франция Владимира Путина.
Этот вопрос, я думаю, не на повестке дня. Я думаю, что он (Путин – 24 Канал) не планирует приехать,
– заявил французский лидер.
Другие заявления Макрона
- Во время этого интервью французский лидер ответил на вопрос, готов ли он разговаривать с Путиным, если российский диктатор позвонит. Макрон заявил, что возьмет трубку и послушает, что тот будет отвечать.
- Также президент Франции объяснил, почему изменилась стратегическая позиция его государства в отношении России. По словам Макрона, он пришел к выводу, что сегодня ситуация как никогда сложная, ведь страна-агрессор готовится к длительной войне и продолжает военное производство.
- Кроме того, Макрон выступил за предоставление дополнительных гарантий Украине от союзников. Он хочет, чтобы наше государство имело четкий календарь военной помощи и шло к тому моменту, когда переговоры с Россией станут возможными.