Макрон ответил на вопрос, арестуют ли Путина в случае его визита во Францию

В связи с годовщиной высадки союзников во французской Нормандии журналисты спросили Эммануэля Макрона относительно президента России. У президента Франции поинтересовались, арестуют ли международного военного преступника Владимира Путина, если он окажется в этом регионе.

Эммануэль Макрон дал в интервью украинским журналистам. Их разговор транслировали в эфире телемарафона, передает 24 Канал.

Читайте также "У нас тоже есть ядерное оружие": Макрон ответил на угрозы Путина

Что ответил Макрон

Макрон не дал прямого ответа на вопрос, арестует ли Франция Владимира Путина.

Этот вопрос, я думаю, не на повестке дня. Я думаю, что он (Путин – 24 Канал) не планирует приехать,

– заявил французский лидер.

Другие заявления Макрона

Во время этого интервью французский лидер ответил на вопрос, готов ли он разговаривать с Путиным, если российский диктатор позвонит. Макрон заявил, что возьмет трубку и послушает, что тот будет отвечать.

Также президент Франции объяснил, почему изменилась стратегическая позиция его государства в отношении России. По словам Макрона, он пришел к выводу, что сегодня ситуация как никогда сложная, ведь страна-агрессор готовится к длительной войне и продолжает военное производство.

Кроме того, Макрон выступил за предоставление дополнительных гарантий Украине от союзников. Он хочет, чтобы наше государство имело четкий календарь военной помощи и шло к тому моменту, когда переговоры с Россией станут возможными.

Международный уголовный суд в Гааге выдал ордер на арест Владимира Путина. Это произошло 17 марта 2023 года. Диктатора обвиняют в незаконной и насильственной депортации и перемещении украинских детей из временно оккупированных районов Украины в Россию, что является признаком геноцида и считается преступлением против человечества. Если Путин окажется на территории 123 стран, которые признают юрисдикцию МУС, то эти государства должны его арестовать и выдать в Гаагу.