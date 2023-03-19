"Трамп против всех": политик из США предположил, арестуют ли экспрезидента

Экспрезидент США Дональд Трамп заявил, что его могут арестовать 21 марта и призвал людей выходить на протесты. Речь идет о деле сокрытия денег, выплаченных женщинам, которые говорили о сексуальных контактах с ним. Но эта история с экспрезидентом – аргумент против капитализма.

Так в комментарии 24 Каналу заявил общественный и политический деятель из США, депутат от округа Рок в штате Висконсин Юрий Рашкин. Он отметил, что в Соединенных Штатах есть судьи, которые чувствуют личную ответственность за свое поведение.

Смотрите также Десантис – это такая реинкарнация Трампа, – аналитик объяснил спор в США по Украине

"Сколько людей, сколько судей было занято делами против Трампа. И только одна, как нам известно, просто абсолютно "прогнулася" под него. Все остальные отказали ему", – заявил он.

Рашкин убежден, что это очень важно. Он отметил, что у бывшего президента США еще будет возможность выступить в суде и доказать свою позицию, если ему предъявят обвинение.

"Никто не будет его ловить, если он не сбежит", – заметил общественный и политический деятель из США.

Он предположил, что в России держат гражданина США Пола Вилана, обвиняемого в шпионаже, чтобы его обменять на Дональда Трампа.

Трамп "брыкаться" не будет

"Если он говорит: "Меня будут арестовывать", – это значит, что он не будет особенно "брыкаться", ведь он сейчас не в Нью-Йорке. Он сейчас во Флориде", – рассказал политик из США.

Он отметил, что Трамп должен согласиться с тем, чтобы его оттуда перевезли в Нью-Йорк. Рашкин предположил, что вероятнее всего, бывший президент США появится, а впоследствии его отпустят.

Илон Маск выступил, сказал, если Трампа арестуют, то он выиграет с гигантским отрывом на выборах в 2024 году. И это реальная угроза, по поводу которой все происходит,

– рассказал Юрий Рашкин.

Он убежден, что демократы и большинство республиканцев были бы рады, чтобы Дональда Трампа вообще не было.

"Ведь государство пытается свалить ответственность за Трампа на избирателя, а избиратель не против, чтобы государство решило эту проблему", – заявил депутат от округа Рок в штате Висконсин.

Могут ли арестовать Дональда Трампа: смотрите видео

Девиз Дональда Трампа

Рашкин отметил, что для Трампа быть врагом государства – это часть избирательного девиза.

Трамп против всех, то есть против закона. А если он оказывается в такой же ситуации, как был в 2016 году, когда был один против всех, возможно, у него удастся это повторить,

– добавил он.

Юрий Рашкин убежден, что бывший президент США не исключает возможности оказаться в той же позиции и "пробиться на вершину".

"Все шансы против его победы. Байден даже не пытается объявлять о том, что будет переизбираться. Они сейчас затягивают это объявление", – убежден общественный и политический деятель из США.

Почему Байден не объявляет о переизбрании

Все потому, считает Рашкин, что когда президент объявляет, что он планирует переизбираться, то все, что он делает после, рассматривают с определенным подозрением. А это именно то, на что рассчитывает Трамп. Мол, его обвиняют якобы из-за того, что он политический кандидат.

"А если Байден объявляет, тогда могут сказать, что все, что он предлагает, это потому, что он хочет, чтобы за него голосовали. Поэтому это карта, которая играет в обе стороны", – сказал он.

Могут ли Дональда Трампа привлечь к ответственности