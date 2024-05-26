Станет угрозой для всей армии: чем обернутся масштабные чистки для России
За последний месяц в России начались аномальные чистки, в частности в министерстве обороны. Официальной причиной называют коррупцию, но настоящая цель далеко не в ней.
Что на самом деле произошло в Кремле и чем могут обернуться такие массовые увольнения для 24 Канала объяснил политолог и социолог из Германии Игорь Эйдман.
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Причины чисток
Эйдман отметил, что российские расходы на армию с каждым днем растут непосильно. Это уже представляет огромную угрозу для российского бюджета и вообще общественной жизни.
И, вероятно, кто-то из приближенных объяснил Владимиру Путину, что министерство обороны России на самом деле – это черная дыра, в которой исчезают миллиарды в карманах генералов. Хотя Путин не против коррупции у чиновников, как формы вообще существования страны, но хищения средств на военных нуждах пока ведут Россию к краху.
Он поставил этого Андрея Белоусова, чтобы тот совершил буквально подвиг Геракла – расчистил авгиевы конюшни министерства обороны, чтобы там не исчезали миллиарды,
– добавил политолог.
В то же время он убежден, что амбициозная цель Кремля – не осуществима. Даже, если арестуют с десяток генералов, но армия на самом деле коррумпирована насквозь. Поэтому остановить образ жизни военных и чиновников, к которому они привыкли с самого начала – невозможно.
Последствия арестов
"Единственное, к чему это может привести и надеюсь приведет – к дезорганизации. Ведь, если вы будете пытаться чистить машину, которая прогнила, но еще ездит, то она просто развалится", – добавил Эйдман.
После масштабных чисток, минобороны точно будет уже не до войны, в первую очередь они будут думать, как спасти себя от арестов.
Что известно о последних арестах в России
- Самым громким за последнее время стал арест экс-командующего 58-й армии генерал-майора Ивана Попова. Ему инкриминировали коррупцию. Однако аналитики и российские оппозиционеры считают, что Попов опасен для Кремля как военный, потенциально может иметь политические амбиции.
- Также в министерстве обороны арестовали офицера департамента обеспечения госзаказа Владимира Вертелецкого, начальника главного управления связи вооруженных сил Вадима Шамарина, заместителя министра обороны Тимура Иванова, начальника главного управления кадров минобороны Юрия Кузнецова.