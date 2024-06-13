Аргентина хочет передать Украине истребители Super-Etendart: авиаэксперт оценил их возможности

В Аргентине обсуждают возможность передать ВСУ самолеты Super-Etendard, чтобы поддержать обороноспособность Украины в войне против российских оккупантов. Планируется передать 5 единиц авиатехники.

Аргентинские Super-Etendard – самолеты 4 поколения класса МиГ-29. Авиационный эксперт Богдан Долинце рассказал 24 Каналу, что эти самолеты довольно старые, однако в условиях дефицита авиатехники во время полномасштабной войны они Украине пригодятся.

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В Украине будет "зоопарк" авиатехники

Основной машиной, которая в приоритете для Украины, остается F-16, потому что эти самолеты самые дешевые в вопросах эксплуатации. Относительно всех других самолетов, в том числе тех, что возможно передаст Аргентина, надо понимать, чтобы интегрировать новую авиатехнику, Украине нужны специалисты, инфраструктура, технологии и самое главное – время.

"У нас в любом случае будет "зоопарк" авиатехники: и советская, и западная. Это может создавать определенные сложности с их эксплуатацией и применением. Для каждого из этих самолетов должен быть соответствующий боевой комплект, топливо. В том числе должна быть поставка запчастей", – рассказал Долинце.

К самолетам, которые не являются первоочередными, но тоже пригодятся Украине, авиационный эксперт относит Gripen, а также Mirage. Последние можно будет использовать для запуска крылатых ракет типа Storm Shadow/SCALP. Долинце отметил, что надо адекватно оценивать сроки передачи авиатехники. Самолеты Mirage в лучшем случае можно будет получить не ранее 2025 года.

Ключевые проблемы самолетов Super-Etendard

Относительно возможности получить самолеты Super-Etendard от Аргентины, авиационный эксперт назвал две ключевые проблемы. По его словам, этот самолет довольно старый. Второе, на что стоит обратить внимание – это возможность поддержания его летной годности.

Важно понимать, есть ли необходимые запчасти к ним, изготавливаются ли они. Аргентина имеет 5 самолетов, а в целом таких было изготовлено около 80. Только в 3 странах они: Аргентина, Ирак, Франция. Вот Франция начала выводить этот самолет из эксплуатации еще с 2016 года,

– рассказал Долинце.

Если будет передано только 5 таких самолетов, то, по словам Долинце, возникает вопрос о целесообразности такой передачи, потому что стоимость их получения (обучение персонала, логистика) – может быть высокой.

Коротко о самолетах Super-Etendard