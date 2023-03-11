В сети показали архивное видео "Да Винчи": 19-летний воин вернулся домой после ранения
В пятницу, 10 марта, в Киеве на Аскольдовой могиле похоронили Дмитрия "Да Винчи" Коцюбайло. В сети обнародовали архивное видео с военным.
В сети вспомнили архивное видео из "Да Винчи", на котором он вернулся в родную деревню Бовшев после ранения.
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Архивное видео с Героем Украины
В 2014 году Дмитрию было всего 19 лет. Тогда он получил тяжелое ранение в Песках Донецкой области.
После лечения в госпитале Дмитрий приехал на реабилитацию домой, где его встречали родные и односельчане.
"Сейчас реабилитация, приехал немного домой отдохнуть и обратно возвращаюсь. Назад, конечно, у меня собратья там. Не я один такой. У нас собрат погиб: он тоже из Ивано-Франковской области и тоже ему было 19 лет", – говорил тогда Дмитрий.
Тогда он также подчеркнул, что много таких молодых ребят готовы защищать свою страну.
Родные военного не сразу узнали о ранении "Да Винчи". Парень не хотел, чтобы они волновались.
Архивное видео с участием "Да Винчи"
Что известно о легендарном "Да Винчи"
- Коцюбайло стал первым добровольцем, получивший звание Героя Украины. Он начал защищать Украину от российских оккупантов еще в 2014 году в возрасте 18 лет.
- В 2015 году вблизи Песков Донецкой области воин получил тяжелое ранение танковым снарядом. Однако после 3 месяцев реабилитации "Да Винчи" вернулся на фронт.
- Впоследствии защитник стал командиром 1-й отдельной штурмовой роты "Правого сектора", а в 2021 году Владимир Зеленский присвоил "Да Винчи" звание Героя Украины с вручением "Золотой Звезды".
- После начала полномасштабного вторжения Дмитрий "Да Винчи" Коцюбайло воевал в Киевской и Запорожской областях. Участвовал в деоккупации Балаклеи и защищал Бахмут.
- Во вторник, 7 марта, президент Владимир Зеленский сообщил о смерти Героя "Да Винчи", который погиб в бою под Бахмутом. Зеленский подчеркнул, что Коцюбайло был одним из самых молодых героев Украины.
- "Да Винчи" похоронили 10 марта в Киеве. Панихида состоялась в Михайловском Златоверхом соборе. Проститься с Героем пришел президент Владимир Зеленский.