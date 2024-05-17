Без отца осталось четверо детей: в Виннице попрощались с воином Аркадием Кушниром

Аркадий Кушнир погиб 17 мая 2024 года во время выполнения боевого задания вблизи села Старица Харьковской области. Боец служил в рядах 31-й отдельной механизированной бригады.

Винницкая община попрощалась с 48-летним героем 20 февраля 2025 года. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Винницкий городской совет.

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Водил троллейбусы по винницким маршрутам

Аркадий Кушнир родился в поселке Шостаковка Шаргородского района. В Шаргородском ПТУ №23 получил квалификацию мастера сельского строительства. После прохождения срочной службы в армии овладел профессией спасателя, некоторое время работал в местной пожарной части.

Основное место в трудовой биографии Аркадия занимала работа в Винницком троллейбусном депо, где его водительский стаж на момент полномасштабной войны превышал 20 лет. Мужчина добровольцем присоединился к защите Украины в первые дни российского вторжения.

Водить троллейбусы винницкими маршрутами – это была действительно работа мечты Аркадия. К ее воплощению он шел упорно. И только, когда почувствовал в себе силы и приобрел достаточно навыков – сел за руль. За все время работы Аркадий не допустил ни одной аварийной ситуации. Его любили пассажиры, ценили и уважали коллеги,

– рассказала жена Елена.

У мужчины осталось четверо детей

Вместе с женой Аркадий воспитывал 4 ребенка – дочь и трех сыновей, младшему сейчас 5 лет. Защитник дождался и двух внуков, но не смог их увидеть.

Аркадий был добрым и заботливым папой. Любящим мужем и сыном. Ради нас и будущего Украины он был готов на все и доказывал это не словами, а поступками,

– делится Елена.

К слову, 12 февраля 2025 года в бою погиб 37-летний Максим Лебедь из Днепропетровской области. У защитника остались мама, отец, брат и сестра.