Вінницька громада попрощалася з 48-річним героєм 20 лютого 2025 року. Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на Вінницьку міську раду.

Дивіться також Ціна пам'яті: скільки Україна витрачає на поховання воїнів та як їх вшановує – аналіз

Водив тролейбуси вінницькими маршрутами

Аркадій Кушнір народився в селищі Шостаківка Шаргородського району. У Шаргородському ПТУ №23 здобув кваліфікацію майстра сільського будівництва. Після проходження строкової служби в армії опанував професію рятувальника, певний час працював у місцевій пожежній частині.

Основне місце в трудовій біографії Аркадія займала робота у Вінницькому тролейбусному депо, де його водійський стаж на момент повномасштабної війни перевищував 20 років. Чоловік добровольцем долучився до захисту України в перші дні російського вторгнення.

Водити тролейбуси вінницькими маршрутами – це була направду робота мрії Аркадія. До її втілення він йшов наполегливо. І лишень, коли відчув у собі сили та набув достатньо навичок – сів за кермо. За весь час роботи Аркадій не допустив жодної аварійної ситуації. Його любили пасажири, цінували та поважали колеги,

– розповіла дружина Олена.

У чоловіка залишилося четверо дітей

Разом із дружиною Аркадій виховував 4 дитини – доньку та трьох синів, найменшому зараз 5 років. Захисник дочекався й двох онуків, але не зміг їх побачити.

Аркадій був добрим та турботливим татусем. Люблячим чоловіком та сином. Заради нас та майбутнього України він був ладен на все й доводив це не словами, а вчинками,

– ділиться Олена.

До слова, 12 лютого 2025 року в бою загинув 37-річний Максим Лебідь з Дніпропетровської області. У захисника залишилися мама, батько, брат і сестра.