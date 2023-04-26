6 шагов, которые нужно сделать Армении, чтобы избавиться от российского влияния

И без того непростые переговоры по урегулированию конфликта между Арменией и Азербайджаном подвергаются очередному испытанию. Официальный Баку продолжает реализовывать свои стратегические цели в Нагорном Карабахе и в одностороннем порядке решил установить контрольно-пропускной пункт в Лачинском коридоре. Далее читайте в авторской колонке для сайта 24 Канала.

Армении следует перестать считаться с российскими интересами

Полноценный контроль над этой транспортной артерией будет иметь фундаментальное значение для целей азербайджанской стороны. Однако позиция официального Еревана – такие шаги противоречат трехсторонним договоренностям, утвержденным 9 ноября 2023 года.

Читайте также Нестыковка: на войне против Украины гибнут россияне с Дальнего Востока и Урала

Ключевой аспект противостояния состоит в том, что Армения в очередной раз призывает Россию выполнить свои обязательства, но политика двойных стандартов – традиционная практика для Кремля. Россия и дальше продолжает искусственно "подогревать" конфликт между странами, занимая ту или иную сторону в зависимости от выгодных для себя обстоятельств.

В нынешних обстоятельствах правительству Армении давно пора понять, что даже балансировка между собственными интересами и интересами Москвы не приведет ни к чему.

Необходимо постепенно избавляться от российского влияния и целесообразным для официального Еревана было бы принятие следующих шагов, которые с высокой вероятностью поддержала б международная армянская диаспора.

Как Армении улучшить отношения с Украиной

1. Инициировать выход Еревана из ОДКБ, подтвердить недееспособность этого учреждения и признать его используемым исключительно в российских интересах.

Интересно Как Лавров попал в ООН и что сделать, чтобы это больше не повторилось

2. Активизировать дипломатические контакты с Украиной. В частности, провести встречи на самом высоком уровне как в общественно-гуманитарных, так и политико-экономических целях. Например, провести консультации первых леди, проработать возможность персонального саммита Президента Украины Владимира Зеленского и премьер-министра Армении Никола Пашиняна в Кишиневе 1 июня на саммите Европейского сообщества или на другой площадке, где это будет возможно.

3. Принять во внимание возможность организации приезда армянской делегации высокого уровня в Украину для развития дипломатических контактов между странами.

4. Расширить усилия по переговорам с Францией, США и другими лидерами международного сообщества по возможности замены так называемых "российских миротворцев" представителями международного контингента.

Рекомендуем Слезы отчаяния и сопли неопределенности: пропагандисты в панике из-за контрнаступления ВСУ

5. Искать возможности для урегулирования проблемы Нагорного Карабаха с минимальным участием России.

6. Поднять вопрос о выводе иностранных военных баз с территории Армении.

Такие шаги позволят Армении проявить еще большую субъектность и дать новый толчок отношениям официального Киева и Еревана.