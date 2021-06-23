В Армении оппозиция жалуется на политические репрессии после парламентских выборов

Недавно в Армении прошли выборы в парламент, в которых победила партия Никола Пашиняна. После этого оппозиция, которую возглавляет бывший президент Роберт Кочарян, заявила о политических репрессиях в стране.
Оппозиционный блок "Армения" сообщил, что власть угрозами заставляет руководителей городов и сел, которые поддержали на выборах Кочаряна, добровольно уйти в отставку.
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Армянская оппозиция жалуется на репрессии
Мы заявляем о начавшихся в стране политических репрессиях. Вчера Никол Пашинян говорил, что протягивает руку солидарности, а сегодня мы получаем многочисленные сообщения из разных населенных пунктов, руководители которых во время выборов в парламент выступали за блок "Армения",
– говорится в заявлении.
В одном из таких сообщений говорится о том, что в областной администрации Лорийской области от руководителя населенного пункта Одзун Арсена Титаняна требовали уйти в отставку. А после отказа его избили прямо в административном здании.
"Мы строго осуждаем то, что произошло, и сделаем все, чтобы виновные были наказаны. Если власть не прекратит подобное поведение, то заложит начало нового политического кризиса", – добавила оппозиция.
Пашинян предлагает диалог, однако его нет
Кочарян также подчеркнул, что не верит в предложения Пашиняна о консолидации и внутриполитическом диалоге.
"Вы заметили руку примирения? Я не заметил. Если власть хочет примирения, то должна показать конкретные действия, а не пытаться арестовывать людей по надуманным обвинениям", – отметил Кочарян.
Сейчас, по его мнению, призывы действующей власти "имеют нулевую ценность".
Выборы в парламент Армении: что известно
- Досрочные парламентские выборы состоялись в Армении 20 июня. Участие в них приняли 9,4% избирателей.
- По предварительным итогам подсчета всех бюллетеней ЦИК, партия Пашиняна одержала победу, набрав 53,92%. А блок Кочаряна получил 21,04% голосов.