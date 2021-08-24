В Армении выступление Пашиняна спровоцировало столкновение между депутатами: видео из парламента

В армянском парламенте 24 августа возникли столкновения во время заседания. Причиной стала словесная перепалка оппозиционного депутата с Николом Пашиняном.

Спикер приказал охране вывести депутата

После выступления Пашиняна к нему обратилась Анна Мкртчян. Она выразила недовольство работой премьера и возмутилась количеством охраны, с которой он пришел в парламент.

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Провластные парламентарии начали громко возражать депутату. В ответ она назвала их "сторонниками капитулянта". Спикер парламента Ален Симонян сначала выключил политику микрофон, а затем призвал покинуть сессионный зал. Когда же Мкртчян отказалась, он вызвал охрану.

Депутаты блоков "Армения" и "Честь имею" окружили депутата, чтобы охрана не смогла до нее добраться. Поэтому Симонян объявил перерыв в заседании на 20 минут.

Смотрите видео словесной перепалки оппозиционного депутата и спикера парламента:

Тогда в парламенте произошли столкновения – потолкались депутаты и охрана. Во время этого часть парламентариев скандировала "Никол предатель!"

В результате столкновения одному депутату порвали одежду, а Мкртчян таки вывели из зала.

Столкновения в армянском парламенте: видео

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