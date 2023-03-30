Очевидный выбор, – российский журналист о заявлении Армении по аресту Путина

Армения заявила, что выполнит решение МКС и арестует Путина, если он приедет в страну. Это очевидный выбор Еревана, который Россия в свое время бросила.

Об этом 24 Каналу рассказал российский оппозиционный журналист Игорь Яковенко. Армения признала соответствующими конституции обязательства, закрепленные Римским уставом, и готова выполнить решение МКС.

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Важный поворот в жизни Армении

Яковенко отметил, что решение Армении – это очень важный поворот в жизни этой страны. Возле Армении – Азербайджан, с которым у Еревана конфронтации. Азербайджан поддерживает Турция, Армения же надеялась на Россию.

Это, по моему мнению, было неправильным решением. Однако таков был выбор. Сейчас, учитывая то, что Россия явно не способна быть союзником, Азербайджан все еще рядом, все еще нависает, Турция все еще рядом, все еще нависает, и политическое руководство Армении приняло решение найти способ совершить разворот на Запад,

– заметил российский оппозиционный журналист.

Он добавил, что этим не доволен Иран, теперь угрожающий и Азербайджану, и Армении. Российский МИД уже выступил с заявлением, что решение Армении недопустимо. Это значит, что Ереван сказал: "Прощай, Россия", – и окончательно развернулся в сторону Запада.

Яковенко о заявлении Армении об аресте Путина: смотрите видео

Путин не поддержал союзника

По словам российского оппозиционного политика, Путин в свое время не поддержал своего союзника по ОДКБ. Пашинян проиграл войну и обращался в Кремль за помощью, но диктатор сделал вид, что ничего не слышит. Для Армении это был хороший урок.

"Сейчас во время полномасштабной войны с Украиной понятно, что никакой военной помощи Путин Армении не предоставит. Поэтому понятен очевидный выбор", - подчеркнул Яковенко.

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