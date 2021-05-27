Армения обвинила Азербайджан в посягательстве на ее территорию – Баку отрицает

В течение мая 2021 ситуация на границе Армении и Азербайджана обострилась. С обеих сторон поступают противоречивые сообщения.
25 мая официальный Ереван заявил, что Азербайджан совершил "открытое вооруженное посягательство" на территорию Армении – это произошло после гибели военного на границе. В Баку говорят, что к инциденту не причастны.
Несколько ранее Обстрелы между Азербайджаном и Арменией: обострение на границе
Обострение на границе Армении и Азербайджана
Ереван обвинил Баку в посягательстве на территорию Армении
У границы с Азербайджаном погиб армянский солдат. Это произошло 25 мая, и Ереван уверяет, что причиной стали обстрелы пограничного участка со стороны Азербайджана.
Мы решительно осуждаем открытое вооруженное посягательство на суверенную территорию Армении, страны-члена ООН, что является нарушением норм международного права,
– заявили в МИД Армении.
Там говорят, что Азербайджан как ввел свои войска на территорию Армении, так до сих пор и отказывается убрать их. А это, в свою очередь, провоцирует дальнейшее обострение ситуации.
Азербайджан все отрицает, армяне просят международного расследования
В Азербайджане же говорят, что распространяемая Арменией информация не соответствует действительности. Официальный Баку заверил, что не причастен к гибели армянского военного.
Учитывая это МИД Армении просит международного расследования ситуации.
Новый конфликт Армении и Азербайджана: в чем суть
- 12 мая 2021 года между Арменией и Азербайджаном вновь возник конфликт. Глава правительства в Ереване Никол Пашинян заявил, что военные Баку пересекли границу у озера Севлич и зашли на территорию Армении на 3,5 километра.
- В МИД Азербайджана заверили, что армия страны занимает позиции, определенные соглашением о прекращении огня от 10 ноября 2020 года. Просто раньше на них не могла зайти из-за неблагоприятных погодных условий.
Напомним, 8 мая В Азербайджане назвали количество погибших военных во время боев за Нагорный КарабахТем временем 26 мая от Пашиняна прозвучало другое громкое заявление (как пишет ТАСС ): мол, Азербайджан пытался спровоцировать военный конфликт и создать на территории Армении коридор в Нахичевань. Этот город расположен в автономной части Азербайджана, отделенной от основной территории этой страны землями Армении.