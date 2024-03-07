Ранее премьер-министр Армении, Никол Пашинян, объявил о значимых изменениях в военной стратегии страны, выразив намерение расширить спектр военно-технических связей и сотрудничества. Также отмечается, что Армения больше не может полагаться на Россию как на основного оборонного и военного партнера.

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Армения обратилась с требованием к России

Секретарь Совета безопасности Армении Армен Григорян в среду, 6 марта, заявил, что пограничные войска Армении должны полностью осуществлять службу в международном аэропорту "Звартноц" в Ереване.

Об этом уже было сообщено российской стороне. На данный момент в аэропорту осуществляет службу пограничная служба России.

У Армении есть четкая позиция по этому вопросу, и она проинформировала об этом Россию официальным письмом,

– сообщил Григорян.

На вопрос, почему эта проблема возникла именно сейчас, секретарь Совета безопасности ответил, что Армения имеет все необходимые средства для того, чтобы обеспечивать полный контроль в аэропорту.

В период независимости Армения приобретает потенциал в разных направлениях. В настоящее время Армения имеет все возможности для того, чтобы осуществлять полный контроль в аэропорту,

– ответил он.

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