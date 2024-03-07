Раніше прем'єр-міністр Вірменії, Нікол Пашинян, оголосив про значущі зміни у військовій стратегії країни, висловивши намір розширити спектр військово-технічних зв'язків та співпраці. Також зазначається, що Вірменія більше не може покладатися на Росію як на основного оборонного та військового партнера.
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Вірменія звернулася з вимогою до Росії
Секретар Ради безпеки Вірменії Армен Григорян у середу, 6 березня, заявив, що прикордонні війська Вірменії повинні повністю здійснювати службу в міжнародному аеропорту "Звартноц" у Єревані.
Про це вже було повідомлено російську сторону. На цей момент в аеропорту здійснює службу прикордонна служба Росії.
У Вірменії є чітка позиція з цього питання, і вона поінформувала про це Росію офіційним листом,
– повідомив Григорян.
На запитання, чому ця проблема виникла саме зараз, секретар Ради безпеки відповів, що Вірменія має всі необхідні засоби для того, щоб забезпечувати повний контроль в аеропорту.
У період незалежності Вірменія набуває потенціалу в різних напрямках. На цей час Вірменія має всі можливості для того, щоб здійснювати повний контроль в аеропорту,
– відповів він.
Відносини між Вірменією та Росією загострюються: що відомо
- У жовтні 2023 року парламент Вірменії ратифікував Римський статут, що визначає зобов'язання країни виконувати рішення Міжнародного кримінального суду.
- Слід зазначити, що 17 березня 2023 року МКС видав ордер на арешт Владіміра Путіна. Країни, які прийняли Римський статут, повинні арештувати Путіна у разі його візиту.
- Вже 1 лютого 2024 року Римський статут Міжнародного кримінального суду набув чинності у Вірменії. Як зазначали у місцевих ЗМІ, ратифікація Римського статуту Вірменією обурила російську сторону.
- Незадовго до цього прем'єр-міністр Нікол Пашинян відмовився брати участь у зустрічі Організації Договору про колективну безпеку, що відбулася 23 листопада у Білорусі.
- Раніше прем'єр-міністр Вірменії Нікол Пашинян заявив, що не бачить переваг у тривалій присутності в країні російських військових баз. Причина полягає в тому, що Москва не виконала своїх союзницьких зобов'язань.