Армения впервые передала Украине гуманитарку: что теперь изменится в ее отношениях с Москвой
Беспомощность России, бывшего гаранта безопасности Армении, толкает Ереван к изменению внешнеполитического курса. Премьер страны не исключает, что в будущем Россия может распасться и не иметь общей границы с Арменией.
Об этом 24 Каналу рассказал политолог Андрей Вигиринский. По его мнению, тектонические изменения в отношениях Армении с Москвой не повлияют существенно на российско-украинскую войну.
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О чем свидетельствует новый курс Еревана
Недавно Армения была страной, которая из-за длительного конфликта с Азербайджаном полагалась на Россию как гаранта безопасности в регионе. Однако после огромных потерь в войне с Украиной влияние Кремля на страну начало падать.
И если в первый год войны действия и высказывания армянского правительства были крайне осторожны, то теперь Армения открыто заявляет о недоверии Кремлю не только словами, но и действиями. В частности, в сентябре 2023 года стало известно, что Ереван отправил в Украину первую за время войны помощь.
Андрей Вигиринский о новых реалиях армянско-российских отношений: смотрите видео
"Интересно, что после ратификации Римского устава Армения будет иметь обязательство задержать Владимира Путина, если тот приедет на ее территорию. Кстати, заседания ОДКБ (Организация договора о коллективной безопасности, бестолковая попытка России создать свой аналог НАТО – 24 Канал) проходят поочередно в каждой стране-участнице, поэтому есть вероятность, что российский диктатор больше не будет приезжать в Армению", – предположил Вигиринский.
Для чего Армения ратифицирует Римский статут
Долгое время Ереван, как и Украина, находились в списке стран, подписавших Римский статут, но не утвердивших его на законодательном уровне. Однако в 2022 году страна решила окончательно признать юрисдикцию международного уголовного суда с тем, чтобы иметь инструменты для наказания Азербайджана за военные преступления.
В то же время решение Конституционного суда Армении о соответствии устава нормам конституции страны практически совпало с объявлением ордера на арест для Владимира Путина за похищение украинских детей. Россия достаточно болезненно воспринимает желание Армении присоединиться к Римскому уставу, несмотря на то, что Ереван обещал не арестовывать Путина на своей территории.
Впрочем, в краткосрочной перспективе геополитический поворот Армении не способен перевернуть ситуацию в пользу Украины. На ход российско-украинской войны смогла бы повлиять только позиция более мощных игроков, вроде Китая.
Как Россия теряет свое влияние в Армении
- В 2020 году вспыхнула вторая Карабахская война, в результате которой Азербайджан занял часть перед тем подконтрольных Армении территории. В момент, когда азербайджанские войска приблизились к Лачинскому коридору, Россия настояла на заключенные мирного договора между странами.
- По его условиям, Кремль обязывался развернуть "миротворческий контингент" на Лачинском коридоре, соединяющем Армению с Нагорным Карабахом. Однако в 2022 году Азербайджан без сопротивления начал прибегать к "ползучему" занятию территорий, которые должны были контролировать российские войска.
- Фактический отказ России по-настоящему выполнять свои миротворческие обязательства привел к тому, что Азербайджан сумел заблокировать Нагорный Карабах, из-за чего ситуация с обеспечением продовольствия в регионе стала очень сложной.
- На сегодняшний день Ереван и Баку пытаются разрешить многолетний конфликт через посредничество Евросоюза. Армения готовится принять тяжелое решение передать Азербайджану территорию Нагорного Карабаха при условии, что тот будет соблюдать европейские нормы относительно национальных меньшинств.