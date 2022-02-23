Армения вслед за Казахстаном отказалась признавать "республики" на Донбассе
Источник:Интерфакс
Армения отказалась признавать независимость квазиреспублик на Донбассе. Представитель армянского МИД Ваан Унанян заявил, что пока такого вопроса на повестке дня нет.
Он также призвал Россию и Украину вернуться к дипломатическому пути разрешения конфликта.
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Армения настаивает на мирном диалоге представителей Украины и России.
Надеемся, что будут сделаны необходимые шаги для снижения напряженности и мирной развязки ситуации,
– отметил Унанян.
Псевдореспублики признают себе подобных
Заметим, что ни одна цивилизованная страна мира не признает независимость временно оккупированных территорий Украины. Это категорически противоречит международному праву.
Поэтому сейчас главари боевиков могут надеяться только на признание со стороны таких же псевдореспублик, ранее созданных Россией. Речь идет о Южной Осетии, Абхазии, Приднестровье и других.Обратите внимание! Наши партнеры ожидаемо осуждают циничные действия Путина. Они называют это нарушением территориальной целостности и поддерживают Украину.
Что известно о признании Россией боевиков21 февраля Путин признал независимость квазиреспублик на Донбассе, а уже на следующий день это ратифицировала и Госдума. Впоследствии глава Кремля внес в Совет федераций закон о разрешении использовать вооруженные силы России на территории другого государства. В Совете федерации, конечно, единогласно это поддержали. Цивилизованный мир осудил подобные действия России, часть стран вводят санкции против России.
Цивилизованный мир поддержал Украину и осудил признание Россией боевиков / Инфографика 24 канала