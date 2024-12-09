Россия теряет позиции не только в Сирии: еще одна страна вырывается из-под ее влияния

Премьер-министр Армении Никол Пашинян сделал очередное показательное заявление, которое четко фиксирует приоритеты Еревана в сфере безопасности. Армения не рассматривает вариант возобновления участия в ОДКБ, а армянское руководство свидетельствует, что точка невозврата уже пройдена.

Необходимость выдворения российских войск из Армении

Почему такая позиция имеет под собой значительный резонанс – читайте в эксклюзивной колонке для сайта 24 Канала.

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Предварительно, как реакцию на многочисленные измены России, которая выступала гарантом безопасности Армении, армянское правительство приостановило участие в ОДКБ, не участвовал в собраниях и заседаниях. Однако, отныне Никол Пашинян дает четкое понимание того, что Армения отказывается возвращаться в организацию ввиду выбранного курса Кремля. Подобный сигнал свидетельствует о деградации пророссийского союза безопасности и дальнейшей потере позиций России в регионе.

Необходимо ожидать, что дальнейшим логическим шагом для Армении станет официальное подтверждение выхода. Учитывая озвученную позицию Еревана – возникает вопрос о целесообразности сохранения российской базы в городе Гюмри.

Если Армения подтверждает тот факт, что Россия больше не гарант безопасности, а ОДКБ становится пройденным этапом, размещение российских военных на территории суверенной страны выглядит нелогичным и возникают вопросы относительно их функционала.

Сейчас сложились наиболее благоприятные обстоятельства для окончательного избавления от российского влияния. Армения может выставить дипломатический ультиматум и призвать российские войска покинуть территорию страны до определенной даты.

Опасения военного ответа со стороны России выглядят нецелесообразными. Ресурсы не позволят Кремлю принять меры для противодействия подобному решению Еревана, а нежелание выполнять его будет расцениваться как посягательство на суверенитет и территориальную целостность другой страны.

В указанном контексте показательна реакция России на ситуацию в Сирии. На фоне поражений асадовских сил, российские войска бегут и не могут выполнить взятые на себя союзнические обязательства. Принуждение их к выводу своих сил с базы в Гюмри станет продолжением тенденции на потерю Россией международного влияния и ударит по империалистическим амбициям Кремля.

Исторический шанс для Армении

Такой сценарий откроет для Армении значительные перспективы для защиты собственных интересов и безопасности. В частности, армянская сторона сможет инициировать подписание договора о безопасности с США. С приходом к власти администрации Дональда Трампа и учитывая мощное армянское лобби в США, Ереван может достичь значительного прогресса в указанном вопросе.

В то же время США вряд ли согласятся на полноценное расширение диалога о стратегическом сотрудничестве в сфере безопасности, пока на армянской территории будут российские войска. При этом, для Трампа будет интересным получить надежного союзника, который будет сдерживать Иран и Россию, выступая проводником американских интересов в регионе.

Вывод российских войск из Армении откроет значительные перспективы для развития сотрудничества между Ереваном и Киевом. Лидеры стран могут активизировать переговоры о подписании меморандума по безопасности, а также наладить сотрудничество по подготовке Армении к интеграции в евроатлантические структуры.

Таким образом, Армения получила исторический шанс выйти из-под российского влияния и обеспечить себя надежными стратегическими партнерами. Армянское руководство демонстрирует правильные намерения. Сейчас главное не действовать полумерами и не создавать себе "красных линий".

Мы видим, как Россия теряет свои позиции в Сирии, следующей должна выступить Армения.