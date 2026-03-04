Может стать еще хуже, – военный назвал самую большую проблему мобилизации в Украине

Мобилизация в Украине все чаще сопровождается конфликтами вокруг работы ТЦК и участия полиции в проверках. В обществе возникают вопросы, кто именно отвечает за розыск нарушителей воинского учета и почему государственная политика в этой сфере выглядит непоследовательной.

Военнослужащий, аэроразведчик и экс-депутат Игорь Луценко в эфире 24 Канала заявил, что нынешнее состояние мобилизации является проблемой номер один для государства. По его словам, без единой стратегии на уровне руководства страны ситуация может только усложняться.

Смотрите также "Посмотрю, чего хотят украинцы": Зеленский о возможном участии в выборах

Проблема мобилизации №1 – отсутствие единой политики

Луценко заявил, что вопрос наполнения армии людьми сегодня является ключевым для государства. По его словам, речь идет не только о количестве, но и о качестве подготовленных военнослужащих. Если не принимать системных решений, ситуация будет только ухудшаться.

И в долгосрочном, и в краткосрочном измерении это проблема номер один. Наполненность армии нужными людьми, их количество и их качество – это самая главная сейчас проблема. Если просто что-то ждать, станет только хуже,

– отметил он.

Ответственность за мобилизационную политику не может быть сведена к Министерству обороны или ТЦК. По его убеждению, это задача для всей государственной вертикали, прежде всего для руководства страны.

Все государство должно заниматься мобилизационной политикой. Не какая-то отдельная часть с вывеской Генштаб или управление сухопутных войск. Тот, кто стоит во главе государства, должен этим заниматься,

– подчеркнул Луценко.

Без согласованной работы между Кабинетом Министров, силовыми структурами и другими органами власти не удастся выстроить предсказуемую и понятную систему мобилизации.

К слову! В Офисе Президента готовят модель с четкими сроками службы для всех военных и возможностью отсрочки после завершения контракта. Речь идет о постепенном переходе от мобилизационной системы к контрактной, соответствующий законопроект находится на доработке.

Розыск работает выборочно

Луценко обратил внимание на разрыв между официальными цифрами и реальной практикой. По его словам, если в розыске находятся миллионы человек, то это не означает, что они исчезли из публичного пространства. Многие продолжают работать, пользуются банковскими карточками и передвигаются по стране.

Во-первых, их можно начать разыскивать. У нас есть розыск по уголовно-процессуальной линии, а есть розыск по линии ТЦК. Это разные истории,

– отметил он.

Он привел пример патрульной полиции, которая останавливает автомобили, но часто не фиксирует ни одного задержания лиц, объявленных в розыск по военному учету. По его убеждению, такая ситуация свидетельствует об отсутствии четкой управленческой позиции и контроля со стороны руководства.

Стоят патрульные, останавливают машины – и ни одного задержанного по линии ТЦК. Это означает, что или этим не занимаются, или от нас этого никто не требует,

– сказал Луценко.

Без политической воли и понятных правил выполнения решений любые цифры в статистике будут оставаться формальностью.

Не только контроль, но и условия службы

Проблему нельзя сводить только к принуждению или проверкам. По его словам, государство должно не только требовать выполнения долга, но и обеспечивать нормальные условия для тех, кто попадает в армию. Иначе напряжение будет только расти.

Кнут, безусловно, нужен, но нужно и печенье,

– отметил он.

Нынешняя система базовой подготовки часто создает дополнительный стресс для людей. Речь идет о бытовых условиях, заболевания во время обучения и отсутствие понятных принципов распределения. По его словам, человек не должен сразу попадать в хаотичную систему без объяснений и поддержки.

Человек не должен сразу попадать в какой-то жар. Он не должен попадать в затопленные водой палатки, не должен болеть,

– сказал Луценко.

Реформа должна предусматривать изменение подходов к подготовке и распределению мобилизованных. Без этого, по его убеждению, доверие к системе не восстановится, а мобилизационный кризис может стать еще глубже.

Что известно о последних изменениях в мобилизации в Украине?