Никакой армии у лукашенко уже нет, беларусь оккупирована россией, – Данилов об утренних ракетах

Алексей Данилов пояснил, что у беларуси нет никакой армии, ведь страна под контролем российских вооруженных сил. Секретарь СНБО добавил, что ВСУ готовы к отпору, если будет нападение.

Соответствующую информацию секретарь СНБО объяснил 28 июля. Кстати, пограничники рассказали о первых часах нападения россиян с ,елоруссии.

Читайте также После поражения в Украине путин может захотеть "компенсации" в виде беларуси, – журналист

беларусь оккупирована россией

Никакой армии у лукашенко уже нет, беларусь оккупирована россией, приказы об ударах по нашей территории дает российское руководство,

– объяснил Алексей Данилов.

Также он напомнил, что нам не хватает ПВО, однако с каждым днем войны наши военные становятся все более профессиональными в этом вопросе. И Украина каждый день сбивает множество российских ракет.

ВСУ готовы к отпору

Алексей Данилов в шоу "Говорит Великий Львов" ответил на вопрос о возможности нападения армии лукашенко на Запад Украины.

Секретарь СНБО пояснил, что:

беларусь полностью под контролем российских вооруженных сил;

сам лукашенко вряд ли на это влияет;

28 июля именно с территории белорусского аэродрома россияне ударили по Украине.

"Фактически можно сказать, что беларусь в оккупации, она уже не контролирует свое пространство", – сказал Данилов.

Президент Украины давал задачу Аппарату Совета национальной безопасности и обороны Украины проверить 4 области. Их и еще 2 дополнительных области проверили.

Мы отдаем себе отчет в том, что происходит на территории беларуси. Понимаем, как существует та либо другая угроза. Сегодня я могу сказать, что наши вооруженные силы и наши войска готовы к отпору, если оттуда будет идти враг,

– заверил Данилов.

Однако добавил, что не будет раскрывать все подробности доклада разведчиков.

Кратко о последних новостях из беларуси

28 июля Генштаб ВСУ оценил возможность наступления и провокаций с территории беларуси. Там объяснили, что на Волынском, Житомирском и Киевском направлениях обстановка в течение недели оставалась контролируемой. Более того, признаков того, что из беларуси готовится наступление, нет, однако есть угроза провокаций.

Следует вспомнить, что 28 июля утром из беларуси выпустили 25 ракет по Украине. Их запустили с аэродрома в Зябровке Гомельской области.

Также в Генштабе ВСУ объяснили, что россияне на Севере оборудуют позиции подразделений, ведут разведку и обстреливают границы. В частности, оккупанты пытаются узнать расположение систем противовоздушной обороны Украины.

Смотрите также – секретарь СНБО Алексей Данилов рассказал, когда ждать победы: видео