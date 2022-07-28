Никакой армии у лукашенко уже нет, беларусь оккупирована россией, – Данилов об утренних ракетах

28 июля 2022 , 22:57
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Алексей Данилов пояснил, что у беларуси нет никакой армии, ведь страна под контролем российских вооруженных сил. Секретарь СНБО добавил, что ВСУ готовы к отпору, если будет нападение.

Соответствующую информацию секретарь СНБО объяснил 28 июля. Кстати, пограничники рассказали о первых часах нападения россиян с ,елоруссии.

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беларусь оккупирована россией

Никакой армии у лукашенко уже нет, беларусь оккупирована россией, приказы об ударах по нашей территории дает российское руководство,
объяснил Алексей Данилов.

Также он напомнил, что нам не хватает ПВО, однако с каждым днем войны наши военные становятся все более профессиональными в этом вопросе. И Украина каждый день сбивает множество российских ракет.

ВСУ готовы к отпору

Алексей Данилов в шоу "Говорит Великий Львов" ответил на вопрос о возможности нападения армии лукашенко на Запад Украины.

Секретарь СНБО пояснил, что:

  • беларусь полностью под контролем российских вооруженных сил;
  • сам лукашенко вряд ли на это влияет;
  • 28 июля именно с территории белорусского аэродрома россияне ударили по Украине.

"Фактически можно сказать, что беларусь в оккупации, она уже не контролирует свое пространство", – сказал Данилов.

Президент Украины давал задачу Аппарату Совета национальной безопасности и обороны Украины проверить 4 области. Их и еще 2 дополнительных области проверили.

Мы отдаем себе отчет в том, что происходит на территории беларуси. Понимаем, как существует та либо другая угроза. Сегодня я могу сказать, что наши вооруженные силы и наши войска готовы к отпору, если оттуда будет идти враг,
– заверил Данилов.

Однако добавил, что не будет раскрывать все подробности доклада разведчиков.

Кратко о последних новостях из беларуси

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Автор: Діана Квасневська