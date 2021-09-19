В армии Украины ввели уже более 300 стандартов НАТО: где они применяются

В Вооруженных силах Украины уже ввели 303 нормативных документа НАТО. В ВСУ говорят, что значительную часть работы составляет внедрение практик и стандартов Альянса.

Об этом сообщил начальник управления двустороннего военного сотрудничества Главного управления военного сотрудничества и верификации ВСУ полковник Андрей Павелко.

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В каких сферах применяют стандарты Североатлантического альянса:

военная политика,

безопасность и стратегическое планирование,

операции и боевые действия,

разведка,

информационные и психологические операции,

связь,

разработка, постановка на производство и принятие на вооружение образцов вооружения, военной и специальной техники,

стратегические коммуникации и гендерные перспективы.

Украина имеет статус партнера НАТО с расширенными возможностями

Павелко напомнил, что в 2020 году Украина получила статус партнера НАТО с расширенными возможностями. Главное в сотрудничестве – участие военных Украины в операциях и миссиях под руководством Нато.

Сегодня мы продолжаем вносить вклад в миротворческие усилия Альянса, участвуя в операции НАТО в Косово, где выполняет задачи инженерное подразделение ВСУ численностью 40 военнослужащих,

– добавил полковник.

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В Украине стартуют масштабные учения Rapid Trident-2021

Отметим, что 20 сентября стартуют масштабные американо-украинские военные учения с участием стран-членов НАТО. Участие в Rapid Trident-2021 примут 6 тысяч военных из 15 стран мира. Совершенствовать они будут свои навыки до 1 октября.