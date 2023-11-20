На дистанции сможем перегнать Россию, – Федоров сказал, сколько БПЛА Украина производит в месяц
В условиях полномасштабной войны Украина продолжает производство собственных дронов. Интересно, что на дистанции наше государство может не только догнать, но и перегнать страну-агрессора.
Вице-премьер Михаил Федоров заявил, что Украина выпускает в месяц десятки тысяч дронов "некоторых категорий". Об этом чиновник сообщил в эфире телемарафона, пишет 24 Канал.
Кстати, раньше Армия дронов установила абсолютный рекорд: сколько российской техники уничтожили за неделю
Украина производит десятки тысяч дронов
По словам Федорова, в нашем государстве есть конвейерное производство тысяч и даже десятков тысяч "некоторых категорий" дронов. Однако подробная информация засекречена.
Такие вещи мы не можем освещать, находимся на другом этапе развития. Россияне много лет вкладывались в рынок БПЛА, мы начали развивать всего год назад. Сейчас у нас рыночная экономика, появляется множество компаний, на дистанции мы сможем не только догнать, но и перегнать Россию,
– подчеркнул министр.
Также премьер рассказал, что именно нужно для увеличения выпуска дронов. В частности, рынок, поддержка Запада, инвестиции и развитие науки.
"Все это позволит увеличить количество беспилотников. Пока рынок взрывается, нам нужно усиливать энергию дерегуляцией рынка", – подчеркнул Федоров.
На фронт передали еще более 900 БПЛА
- В начале ноября вице-премьер поделился промежуточными результатами программы "Армия дронов". Федоров показал фото БПЛА.
- Заметил, что на фронт отправили более 900 дронов. Среди них разведывательные, секретные и ударные. Добавил, что большая часть именно украинского производства.
- "Передаем сотни дронов, о которых пока рассказывать не стоит. Однако оккупанты почувствуют на себе силу инноваций", – подчеркнул министр.