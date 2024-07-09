Военная элита Северной Кореи отправилась в Россию

Тесное сотрудничество между Россией и Северной Кореей продолжается. Элитные военные КНДР отправились в Россию.

Так, Северокорейская элитная военная тренировочная делегация отправилась с визитом в Россию. Об этом пишет Reuters.

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Элитные военные Северной Кореи отправились в Россию

Отмечается, что такой визит стал первым военным обменом между двумя странами после того, как их лидеры подписали соглашение о более тесном военном сотрудничестве. Делегация военнослужащих вылетела самолетом еще в понедельник, 8 июля, во время массированного обстрела Украины.

Ее возглавляет президент Военного университета имени Ким Ир Сена Ким Гум Чхоль. В то же время других подробностей, в том числе и относительно цели визита и места их пребывания в России, не указано.

Издание пишет, что университет, назван в честь основателя КНДР, является полигоном для подготовки элитных военных офицеров, и лидер страны Ким Чен Ын посетил его после обучения в Швейцарии, когда его готовили как третьего лидера страны.

Ранее появилась информация, что 5 инженерных бригад могут выдвинуться на войну против Украины. Ведь в России постепенно исчерпывается мобилизационный ресурс. Поэтому страна-агрессор нашла решение – иностранные войска, а именно КНДР.

Тема корейских военных на войне в Украине уже на повестке дня у российских пропагандистов. Путинские приспешники говорят, что это будет симметричный ответ на действия стран Запада, которые пока раздумывают, отправлять ли свои войска в Украину.