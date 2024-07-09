Так, Північнокорейська елітна військова тренувальна делегація вирушила з візитом до Росії. Про це пише Reuters.

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Елітні військові Північної Кореї вирушили до Росії

Зазначається, що такий візит став першим військовим обміном між двома країнами після того, як їхні лідери підписали угоду про тіснішу військову співпрацю. Делегація військовослужбовців вилетіла літаком ще у понеділок, 8 липня, під час масованого обстрілу України.

Її очолює президент Військового університету імені Кім Ір Сена Кім Гум Чхоль. Водночас інших подробиць, зокрема й стосовно мети візиту та місця їхнього перебування у Росії, не вказано.

Видання пише, що університет, названий на честь засновника КНДР, є полігоном для підготовки елітних військових офіцерів, і лідер країни Кім Чен Ин відвідав його після навчання у Швейцарії, коли його готували як третього лідера країни.

Раніше з'явилася інформація, що 5 інженерних бригад можуть висунутися на війну проти України. Адже у Росії поступово вичерпується мобілізаційний ресурс. Тож країна-агресорка знайшла рішення – іноземні війська, а саме КНДР.

Тема корейських військових на війні в Україні вже на порядку денному у російських пропагандистів. Путінські посіпаки говорять, що це буде симетрична відповідь на дії країн Заходу, які поки роздумують, чи відправляти свої війська в Україну.