В одному з пропагандистських ефірів пролунала кількість 200 тисяч, а інший російський військкор заявив про 500 тисяч солдатів з КНДР. Військовий оглядач з Ізраїля Давид Шарп сказав 24 Каналу, що наразі ми чуємо лише фантазії військкорів і їх міркування, які навряд чи ґрунтуються на інсайді.

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Чи дасть Кім Чен Ин своїх солдатів Путіну

Втім, необхідно розуміти, що чужорідні війська, зокрема з Північної Кореї, – не найефективніша сила на полі бою. Адже вони не знайомі з ситуацією, не вмотивовані, не знають мову, не звикли до клімату, найімовірніше, не мають бойового досвіду й навряд чи мають бойову підготовку.

Якщо говорити про великі сили, то, на мою думку, таке навряд чи можливо. Поготів 200 – 500 тисяч солдатів одноразово. Це скидається на відверту маячню,

– мовив Шарп.

За його словами, аби просто подужати перекинути, постачати, розмістити таку кількість, потрібні колосальні зусилля з боку Росії, які їй не по силі. Якщо подібного роду контингент все ж опиниться на фронті, то мова йде про набагато меншу кількість.

Росіяни можуть тільки мріяти про 500 тисяч корейських спецпризначенців, але не можна виключати варіант, що Кім Чен Ин дасть Росії щось у якості експерименту за великі гроші. Однак це буде великим публічним позором для Москви.

Співпраця Росії з КНДР

Владімір Путін 18 червня вперше за останні 24 роки здійснив візит до КНДР. За даними росіЗМІ, лідер Росії та Вівнічної Кореї підписали договір про "всеосяжне стратегічне партнерство". У Кремлі назвали цей документ "фундаментальним".

Також низка ЗМІ повідомила, Кім Чен Ин пообіцяв Владіміру Путіну повну підтримку у його війні проти України.