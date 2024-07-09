Таке рішення попередньо було погоджено з Китаєм. Російська опозиційна політикиня Ольга Курносова сказала 24 Каналу, що США та ЄС можуть у певний спосіб поговорити з Пекіном, аби йому стала не вигідною участь північнокорейських військ у цьому конфлікті.

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На що розраховує Росія

Однак постає питання: наскільки Сполучені Штати та Євросоюз готові до жорсткої розмови з Китаєм. Оскільки у Вашингтона зараз виборча кампанія, в яку американці серйозно занурені. Така ж ситуація і в Європі, у багатьох гравців вибори. Достеменно невідомо, які будуть політичні розклади після закінчення виборів.

На це Кремль і розраховує. Він вважає, що Європа та США будуть занурені у власні проблеми. Відповідно будуть зацікавлені у тому, аби зменшувати допомогу Україні. І тим паче не розмовляти з Китаєм. З огляду на таку ситуацію, цілком можливо залучити північнокорейських військових,

– припустила Ольга Курносова.

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Як саме можна вплинути на Китай

За словами російської опозиційної політикині, США можуть натякнути Китаю про скорочення економічного товарообігу між країнами. Тоді Пекін може зазнати відчутних втрат, якщо нічого не робитиме щодо Північної Кореї.

Китай завжди думає про свою вигоду. Такі умови США та ЄС, оскільки з ними також великий товарообіг, цілком можуть висунути Пекіну,

– констатувала Курносова.