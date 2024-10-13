Приложение Армия+ вскоре обновится: какие функции появятся

В Минобороны ожидают, что приложение Армия+ станет универсальным цифровым помощником военнослужащего. Уже следующая версия добавит новые функции обучения.

Об этом рассказала заместитель министра обороны Украины по вопросам цифровизации Екатерина Черногоренко.

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Изменения в приложении Армия+

Представительница Минобороны отметила, что в будущем в приложении Армия+ также появятся электронный военный билет и социальные услуги и бонусы от бизнесов.

В гражданской жизни мы привыкли к удобным цифровым сервисам. Наша цель – сделать военную службу максимально комфортной и современной, учитывая специфику армии,

– подчеркнула она.

Черногоренко говорит, что ключевые нововведения Армия+ будут включать:

учебный модуль с базовой информацией о военном деле, что уже согласован с Генеральным штабом ВСУ;

цифровой аналог военного билета, который будет иметь такую же юридическую силу, что и бумажный;

систему бонусов, скидок и социальных льгот для военных.

Екатерина Черногоренко убеждена, что инновационные трансформации будут способствовать развитию Минобороны как современной организации мирового уровня, которая способна быстро адаптироваться к будущим вызовам и эффективно внедрять передовые технологии.