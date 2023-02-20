У Украины есть, чем топить российские корабли, – Резников
Источник:"Бабель"
Недавно украинцы собирали на флот морских дронов. У Сил обороны есть чем поражать российские корабли.
Об этом рассказал министр обороны Украины Алексей Резников. Россияне не пересекают границу, чтобы в очередной раз не потерять свои корабли.
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У украинцев есть чем поражать российский флот
Резников рассказал, что у Украины есть чем топить российские корабли, но на определенном расстоянии.
Они знают это расстояние и границу не пересекают – это в 200 километрах от береговой линии. У них, по нашим оценкам, пять носителей ракет и три подлодки. Мы знаем восемь целей,
– отметил министр обороны.
Он подытожил, что министерство обороны сейчас очень плодотворно работает над тем, чтобы поразить все эти корабли оккупантов.
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Что стоит знать о морском флоте дронов
- Президент Украины Владимир Зеленский и министр цифровой трансформации Михаил Федоров еще 11 ноября объявили о начале сбора на первый в мире украинский флот морских дронов, который будет осуществлять фандрейзинговая платформа United24.
- По словам Федорова, Киев ставит целью собрать деньги на 100 морских дронов украинского производства. Один такой аппарат стоит 10 миллионов гривен.
- Через 5 дней в United24 сообщили, что уже удалось собрать необходимые средства на 25 морских дронов.
- 19 ноября стало известно, что литовцы собрали 250 тысяч долларов уже на второй морской дрон для Украины и начали сбор на третий. Названия у всех довольно ироничные – "PEACE Дец", "Yes to peace" или "PEACE Да" и "PEACE Дюк" или "Duke of Peace".