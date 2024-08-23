Будет ли приложение Армия+ доступно для МВД, Нацгвардии и Госпогранслужбы
Источник:АрмияInform
В начале августа Минобороны презентовало приложение Армия+. Оно должно облегчить жизнь украинских военных.
На данный момент Армия+ доступна для ВСУ и Государственной специальной службы транспорта. Был ли запрос от МВД, НГУ и ГПСУ о подключении к приложению, ответила заместитель министра обороны Екатерина Черногоренко.
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Приложение Армия+
Чиновница рассказала, что релиз был рассчитан на ВСУ и ГССТ. Однако, в Минобороны понимают, что еще есть Нацгвардия, СБУ, ГУР, структуры МВД. Поэтому Армия+ будет масштабирована на все Силы безопасности и обороны Украины.
Мы получаем заинтересованность от наших коллег и работаем над тем, чтобы эти современные возможности были доступны всем защитникам и защитницам. Очевидно, что наши силы безопасности и обороны работают на единый военный замысел. И здесь точно потребуется единая цифровая среда, и это будет Армия+,
– подчеркнула Черногоренко.
Заместитель министра обороны добавила, что задача - сделать продукт успешным, крутым, постоянно его совершенствовать. Тогда будет расширение аудитории.
"Армия+ обречена на успех, потому что она нужна нашим военным", – отметила Екатерина Черногоренко.