Армия России выдохлась: Гудков спрогнозировал завершение войны в Украине

В Кремле продолжается истерика по поводу предстоящего контрнаступления Украины. Враг истощен не только физически, но и морально. Вероятно, уже в этом году может быть завершение войны.

Такое мнение в эфире 24 Канала предположил российский оппозиционный политик Геннадий Гудков. Он отметил несколько факторов, которые на это влияют уже сейчас.

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Россия сдает позиции

Несмотря на то, что Россия могла исправить положение с амуницией, питанием и другими поставками своей армии, ее потери растут, отметил Гудков. Оккупанты теряют боевой дух, если он вообще был, и способность наступать. Все цели потерпели крах.

"Война не может продолжаться бесконечно. И враг не может вечно воевать, если понимает, что результата нет, а Украина набирает силу. Банально теряется боевой дух, а способность идти в наступление снижается. Я очень верю в будущее контрнаступление Украины", – сказал оппозиционный политик.

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Все зависит от Запада

Пока многое зависит от помощи партнеров. Они должны выполнить все свои обещания по поставкам оружия, обучению украинских военных. И, по мнению спикера, Запад сдержит слово.

Российская армия не удержит наступление Украины и откатится назад. А это тяжелое моральное состояние общественности, даже той, которая пока поддерживает Путина. То есть судя по всей логике, все закончится в 2023 году, или, по крайней мере, все станет понятно,

– резюмировал Гудков.

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