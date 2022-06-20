Армия России пытается собрать силы, чтобы снова атаковать Харьков, – Зеленский

Россия собирает силы для повторного наступления на Харьков и непрерывно обстреливает Николаев. В планах русских захватчиков также полностью захватить Славянск.

Зеленский призвал передать Украине мощное оружие

Об этом заявил президент Владимир Зеленский во время выступления на Global Policy Forum, сообщает 24 канал. По его словам, Россия хочет возобновить наступление на Харьковщине, хотя ВСУ раньше деоккупировали этот регион.

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Сейчас армия России пытается собрать силы, чтобы снова атаковать Харьков. Мы деоккупировали этот регион, а они хотят снова,

– сказал глава государства.

Президент обратил внимание на то, что в Харькове проживает 1,5 миллиона жителей.

Зеленский подчеркнул, что россияне постоянно бомбят Николаев, в котором живут около полумиллиона жителей. Глава государства также отметил, что враг хочет захватить и полностью разрушить Славянск, в котором до войны было 100 жителей.

Мы сделаем все возможное, чтобы остановить кафиров и защитить людей. Но чтобы сделать это быстрее, нам нужна поддержка. Современное оружие, имеющее больший потенциал, чем у российской армии,

– сказал Зеленский.

Глава государства добавил, что поставки мощного оружия Украины – это "вопрос жизней".

12 миллионов украинцев потеряли дом

Владимир Зеленский сообщил, что из-за российской агрессии за 3 месяца 12 миллионов человек потеряли дом и безопасность. По его словам, в последний раз это было во время Второй мировой войны.

Глава государства отметил, что Россия разрушила своей авиацией, артиллерией и ракетами крупные украинские города, среди которых полумиллионный Мариуполь и Северодонецк и Волноваха, где проживало 100 тысяч и 22 тысяч человек соответственно.

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Россияне увеличили количество обстрелов Харькова

Вооруженные силы России не перестают обстреливать Харьков и Харьковскую область. Напротив, враг даже начал увеличивать количество ударов. 19 июня в Харькове враг бил по окрестностям города и Холодногорскому району.

Харьковский мэр Игорь Терехов констатировал, что в последние несколько дней в Харькове были очень неспокойными. По его словам, захватчики усилили обстрелы и попали в завод пластиковых изделий.

Во время обстрелов Харьковской области кафиры даже используют против мирного населения снаряды, начиненные флешетами.

В МВД заявили, что на севере Харьковщины сейчас сложная ситуация . Там россияне пытаются приблизиться к Харькову и снова превращать его в прифронтовый город.

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