Армия Украины пополнится новыми беспилотниками и кораблями, – ISW

Министерство обороны Украины подписало контракты с оборонными предприятиями для производства нового оружия и ударных дронов. Эти шаги расширят отечественную оборонную промышленную базу.

Об этом говорится в отчете Института изучения войны (ISW). Аналитики цитируют министра обороны Рустама Умерова, который 30 июля сообщил о двух соглашения на сумму почти 5 миллиардов гривен.

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1 августа ведомство объявило о подписании еще одного соглашения на сумму более 3,7 миллиарда гривен с отечественными производителями для поставки украинским военным наземных ударных дронов.

Изменения в подходах к мобилизации

Кроме того, как отметили аналитики, украинские военные продолжают упорядочивать и упрощать процессы мобилизации для улучшения формирования новых военных соединений.

Генштаб ВСУ сформировал предложения по упрощению мобилизации и снижению рисков для мобилизованного персонала. Прежде всего командирам позволить отбирать и набирать военнослужащих непосредственно для службы в своих бригадах, а новобранцам – выбирать вакантные должности в военных подразделениях.

Поддержка Запада

Также в отчете сообщается, что западные партнеры продолжают поддерживать Украину в развитии ее обороноспособности.

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К слову, ранее Минобороны представило платформу для сотрудничества с производителями тылового имущества. Целью ведомства было цифровизировать процессы, чтобы исключить коррупцию.