Армия, Язык и Вера: почему лозунг Порошенко сыграет с ним плохую шутку

Армия – один из столпов президентской кампании Петра Порошенко. И скандал в "Укроборонпроме", считают эксперты, может серьезно пошатнуть его рейтинги. Поэтому гаранту остается надеяться на веру и язык.

Президентская реклама "Армия, Язык и Вера" появилась в прошлом году в августе.

Читайте также: Папенькин сынок и консул на Сейшелах: что нужно знать об Игоре Гладковском

Вместе с билбордами эти тезисы должны были стать тремя столпами президентской кампании.

Построили боеспособную армию, мы возвращаем украинской церкви достойное место в мировом православии. Мы наконец защищаем, развиваем и утверждаем украинский язык. Армия, язык и вера – это не лозунг, это формула современной украинской идентичности,

– говорил Петр Порошенко в парламенте.

Воплощать эту формулу начал заранее. В 2018 году парламент принял президентский закон "О национальной безопасности", который должен приблизить украинскую армию к стандартам НАТО.

А чтобы окончательно утвердить курс на Североатлантический альянс, а в частности Европу, заставил нардепов закрепить это в Конституции Украины.

Верховная Рада Украины закрепила в Конституции курс на НАТО

Для повышения рейтинга еще и ввел военное положение, о котором говорили еще в начале российской агрессии, но на месяц и только в отдельных областях. Впрочем, акцентируя внимание на достижениях, Порошенко умалчивает о том, как его ближайшее окружение наживается на армии.

История о коррупционных злодеяниях окружения Порошенко имеет все шансы повлиять на его рейтинг, потому что патриотический электорат, который он с таким трудом собирает, кучковался вокруг него как вокруг главнокомандующего, поставит под сомнение его добропорядочность,

– сказал политолог Николай Давидюк.

Порошенко присвоил и вопрос предоставления автокефалии. Почти год без него не проходило ни одно мероприятие, посвященное получению Томоса. Приехал и на его вручение в Константинополь. А потом возил исторический документ в так называемом "томос-туре".

Порошенко ездил с "томос-туром" по Украине

Сразу же реклама Порошенко с Томосом и главой церкви Епифанием наводнила украинские города.

Если ты отождествил себя с церковью, то люди, которые против тебя, будут, возможно, и против этой церкви. Положительно влияет, когда политики в своих программах выписывают то, что люди хотят, но очень плохо, когда они пытаются приватизировать,

– отметил политолог Валерий Дымов.

Закрепить результат должен законопроект о языке, который утвердит статус украинского как государственного. Почти два года документ лежал в стенах парламента. В первом чтении за него проголосовали в октябре 2018 года. Нардепы подали 2,5 тысячи поправок, еще почти полгода законопроект ждал в профильном комитете. И в последний месяц перед выборами парламент возвращается к его рассмотрению.

Закон надо принимать, но также надо понимать, что Президент Украины будет спекулировать, используя его так же, как Томос для своей предвыборной кампании,

– отметила вице-спикер Оксана Сыроид.

Однако эксперты говорят, что принятие законопроекта о языках перед выборами может вызвать споры в обществе – это может сыграть против Порошенко.

По моему мнению, Порошенко ошибся с тем, что он залез в этот вопрос. Рассмотрение такого законопроекта спровоцирует эмоции, эмоциональное отношение то, которое нужно,

– отметил политический эксперт Александр Солонтай.

Несмотря на это, 28 февраля парламент начнет рассматривать 2,5 тысячи поправок. В кулуарах поговаривают: БПП хочет растянуть их обработку на две недели, то есть проголосовать проект закона за неделю до президентских выборов. И в день выборов Порошенко будет пытаться собрать свой электорат уже с реализованным лозунгом.