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      Армия, Язык и Вера: почему лозунг Порошенко сыграет с ним плохую шутку

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      Армия – один из столпов президентской кампании Петра Порошенко. И скандал в "Укроборонпроме", считают эксперты, может серьезно пошатнуть его рейтинги. Поэтому гаранту остается надеяться на веру и язык.

      Президентская реклама "Армия, Язык и Вера" появилась в прошлом году в августе.

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      Вместе с билбордами эти тезисы должны были стать тремя столпами президентской кампании.

      Построили боеспособную армию, мы возвращаем украинской церкви достойное место в мировом православии. Мы наконец защищаем, развиваем и утверждаем украинский язык. Армия, язык и вера – это не лозунг, это формула современной украинской идентичности,
      – говорил Петр Порошенко в парламенте.

      Воплощать эту формулу начал заранее. В 2018 году парламент принял президентский закон "О национальной безопасности", который должен приблизить украинскую армию к стандартам НАТО.

      А чтобы окончательно утвердить курс на Североатлантический альянс, а в частности Европу, заставил нардепов закрепить это в Конституции Украины.

      Верховная Рада Украины закрепила в Конституции курс на НАТО

      Для повышения рейтинга еще и ввел военное положение, о котором говорили еще в начале российской агрессии, но на месяц и только в отдельных областях. Впрочем, акцентируя внимание на достижениях, Порошенко умалчивает о том, как его ближайшее окружение наживается на армии.

      История о коррупционных злодеяниях окружения Порошенко имеет все шансы повлиять на его рейтинг, потому что патриотический электорат, который он с таким трудом собирает, кучковался вокруг него как вокруг главнокомандующего, поставит под сомнение его добропорядочность,
      – сказал политолог Николай Давидюк.

      Порошенко присвоил и вопрос предоставления автокефалии. Почти год без него не проходило ни одно мероприятие, посвященное получению Томоса. Приехал и на его вручение в Константинополь. А потом возил исторический документ в так называемом "томос-туре".

      томос порошенко епіфаній

      Порошенко ездил с "томос-туром" по Украине

      Сразу же реклама Порошенко с Томосом и главой церкви Епифанием наводнила украинские города.

      Если ты отождествил себя с церковью, то люди, которые против тебя, будут, возможно, и против этой церкви. Положительно влияет, когда политики в своих программах выписывают то, что люди хотят, но очень плохо, когда они пытаются приватизировать,
      – отметил политолог Валерий Дымов.

      Закрепить результат должен законопроект о языке, который утвердит статус украинского как государственного. Почти два года документ лежал в стенах парламента. В первом чтении за него проголосовали в октябре 2018 года. Нардепы подали 2,5 тысячи поправок, еще почти полгода законопроект ждал в профильном комитете. И в последний месяц перед выборами парламент возвращается к его рассмотрению.

      Закон надо принимать, но также надо понимать, что Президент Украины будет спекулировать, используя его так же, как Томос для своей предвыборной кампании,
      – отметила вице-спикер Оксана Сыроид.

      Однако эксперты говорят, что принятие законопроекта о языках перед выборами может вызвать споры в обществе – это может сыграть против Порошенко.

      По моему мнению, Порошенко ошибся с тем, что он залез в этот вопрос. Рассмотрение такого законопроекта спровоцирует эмоции, эмоциональное отношение то, которое нужно,
      – отметил политический эксперт Александр Солонтай.

      Несмотря на это, 28 февраля парламент начнет рассматривать 2,5 тысячи поправок. В кулуарах поговаривают: БПП хочет растянуть их обработку на две недели, то есть проголосовать проект закона за неделю до президентских выборов. И в день выборов Порошенко будет пытаться собрать свой электорат уже с реализованным лозунгом.

      blog_ava
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      Автор: Людмила Кушнир, Анастасия Крымова
      Теги: Новости Украины Коррупционные схемы в Укроборонпроме Выборы Президента 2019 Петр Порошенко Верховная Рада
      Источник: 24 канал
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