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      Армія, Мова та Віра: чому лозунг Порошенка зіграє з ним поганий жарт

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      Армія – один зі стовпів президентської кампанії Петра Порошенка. І скандал в "Укроборонпромі", вважають експерти, може серйозно похитнути його рейтинги. Тому гаранту залишається сподіватися на віру та мову.

      Президентська реклама "Армія, Мова та Віра" з'явилася минулого року у серпні.

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      Разом з білбордами ці тези мали стати трьома стовпами президентської кампанії.

      Збудували боєздатну армію, ми повертаємо українській церкві гідне місце в світовому православ'ї. Ми нарешті захищаємо, розвиваємо і утверждаємо українську мову. Армія, мова і віра – це не гасло, це формула сучасної української ідентичності,
      – говорив Петро Порошенко у парламенті.

      Втілювати цю формулу почав заздалегідь. У 2018 році парламент ухвалив президентський закон "Про національну безпеку", який має наблизити українське військо до стандартів НАТО.

      А щоб остаточно затвердити курс на Північноатлантичний альянс, а зокрема і Європу, змусив нардепів закріпити це в Конституції України.


      Верховна Рада України закріпила в Конституції курс на НАТО

      Для підвищення рейтингу ще й запровадив воєнний стан, про який казали ще на початку російської агресії, але на місяць і лише в окремих областях. Втім акцентуючи увагу на здобутках, Порошенко замовчує про те, як його найближче оточення наживається на армії.

      Історія про корупційні злодіяння оточення Порошенка має всі шанси вплинути на його рейтинг, тому що патріотичний електорат, який він так важко збирає, який кучкувався навколо нього, як навколо головнокомандувача, поставить під сумнів його доброчесність,
      – сказав політолог Микола Давидюк.

      Порошенко привласнив і питання надання автокефалії. Майже рік без нього не проходив жодний захід, присвячений отриманню Томосу. Приїхав і на його вручення в Константинополь. А потім возив історичний документ у так званому "томос-турі".

      томос порошенко епіфаній
      Порошенко їздив "томос-туром" по Україні

      Одразу ж реклама Порошенка з Томосом та головою церкви Епіфанієм заполонила українські міста.

      Якщо ти ототожнив себе з церквою, то люди, які проти тебе, будуть можливо і проти цієї церкви. Позитивно впливає, коли політики в своїх програмах виписують те, що люди хочуть, але дуже погано, коли вони намагаються це приватизувати,
      – зазначив політолог Валерій Димов.

      Закріпити результат має законопроект про мову, який утвердить статус української як держаної. Майже два роки документ лежав недоторканним у стінах парламенту. У першому читанні за нього проголосували у жовтні 2018 року. Нардепи подали 2,5 тисячі поправок, ще майже півроку законопроект чекав у профільному комітеті. І в останній місяць перед виборами парламент повертається до його розгляду.

      Закон треба ухвалювати, але також треба розуміти, що Президент України буде спекулювати, використовуючи його так само, як Томос для своєї передвиборчої кампанії,
      – наголосила віце-спікер Оксана Сироїд.

      Однак експерти кажуть, що ухвалення законопроекту про мову перед виборами може викликати суперечки в суспільстві – це може зіграти проти Порошенка.

      На мою думку, Порошенко помилився тим, що він заліз у це питання. Розгляд такого законопроекту спровокує емоції, емоційне ставлення те, яке не потрібне,
      – зазначив політичний експерт Олександр Солонтай.

      Попри це, 28 лютого парламент почне розглядати 2,5 тисячі поправок. У кулуарах подейкують: БПП хоче розтягнути їх опрацювання на два тижні, тобто проголосувати проект закону за тиждень до президентських виборів. І в день виборів Порошенко намагатиметься зібрати свій електорат уже з реалізованим лозунгом. 

      blog_ava
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      27 лютого
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      Автор: Анастасія Кримова, Людмила Кушнір
      Теги: Новини України Корупційні схеми в Укроборонпромі Петро Порошенко Президентські вибори 2019 Верховна Рада
      Джерело: 24 канал
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