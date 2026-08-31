Арсен Жумадилов покинул пост главы Агентства оборонных закупок

31 августа Арсен Жумадилов по соглашению сторон завершил работу в должности директора Агентства оборонных закупок. В течение последних 3 лет он курировал обеспечение потребностей Сил обороны.

Об этом сообщили в Министерстве обороны Украины.

Что известно об отставке

О решении досрочно расторгнуть контракт с оборонным ведомством чиновник сообщил заранее.

По его словам, это решение принято по личным причинам, а не в результате внешнего воздействия.

Жумадилов возглавлял закупочную структуру с марта 2025 года, а в начале 2026 года состоялось объединение Агентства оборонных закупок и Государственного оператора тыла в единую систему.

В ведомстве поблагодарили Жумадилова за работу.

Благодарим Арсена Жумадилова за работу. Решение о назначении нового руководителя Агентства будет принято в кратчайшие сроки,

– говорится в заявлении Минобороны.

А временно исполнять обязанности руководителя будет Артем Романюков, который в настоящее время возглавляет Директорат политики закупок. Соответствующее решение о назначении вскоре должен принять наблюдательный совет учреждения.